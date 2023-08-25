Лікарі спростували популярний міф про застуду, у який багато хто вірить

Чи можна займатися спортом

Експерти кажуть, якщо людина відчуває легкі прояви хвороби, проте загально почуваєшся нормально, то фізична активність ніяк не зашкодить.

Зокрема, є умовне правило "вище шиї". Якщо людина має нежить, легкий кашель та біль у горлі, проте не відчуває інших симптомів на кшталт болю в м’язах і гарячки, то робити паузу в регулярних заняттях спортом немає сенсу.

За бажання, можна зменшити інтенсивність і тривалість занять. Варто намагатися займатись на свіжому повітрі або вдома.

Однак, якщо є повний комплект інфекційної хвороби - гарячка, слабкість, пітливість, головний біль та сильний кашель, то відбувається боротьба імунітету з інфекцією.

У такому випадку додаткові навантаження будуть недоречними, адже організм і так ослаблений і бореться з хворобою з усіх сил. До того ж, тренування під час гарячки можуть призвести до сильного зневоднення.

А під час застуди навпаки потрібно пити багато води.

Тому усе залежить від симптомів і загального самопочуття. Легкі ознаки застуди хоч і неприємні, проте не є приводом порушувати спортивний графік.

Профілактика застуди

Основні методи профілактики застуди включають: