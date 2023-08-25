Врачи опровергли популярный миф о простуде, в который многие верят

Можно ли заниматься спортом

Эксперты говорят, если человек испытывает легкие проявления болезни, однако в общем чувствуешь себя нормально, то физическая активность никак не навредит.

В частности, есть условное правило "выше шеи". Если человек имеет насморк, легкий кашель и боль в горле, однако не испытывает других симптомов вроде боли в мышцах и лихорадки, то делать паузу в регулярных занятиях спортом нет смысла.

При желании можно уменьшить интенсивность и продолжительность занятий. Следует пытаться заниматься на свежем воздухе или дома.

Однако, если есть полный комплект инфекционной болезни - лихорадка, слабость, потливость, головная боль и сильный кашель, то происходит борьба иммунитета с инфекцией.

В таком случае дополнительные нагрузки будут неуместны, ведь организм и так ослаблен и борется с болезнью изо всех сил. К тому же, тренировки во время лихорадки могут привести к сильному обезвоживанию.

А во время простуды, наоборот, нужно пить много воды.

Поэтому все зависит от симптомов и всеобщего самочувствия. Легкие признаки простуды хоть и неприятны, однако не повод нарушать спортивный график.

Профилактика простуды

Основные методы профилактики простуды включают в себя: