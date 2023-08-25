Врачи опровергли популярный миф о простуде, в который многие верят
Существует миф, что нельзя заниматься спортом во время простуды. Объясняется это тем, что физические нагрузки могут еще больше нанести вред здоровью. Однако это не совсем так.
Об этом сообщили в медицинском сообществе "Бережи себе" в Telegram.
Можно ли заниматься спортом
Эксперты говорят, если человек испытывает легкие проявления болезни, однако в общем чувствуешь себя нормально, то физическая активность никак не навредит.
В частности, есть условное правило "выше шеи". Если человек имеет насморк, легкий кашель и боль в горле, однако не испытывает других симптомов вроде боли в мышцах и лихорадки, то делать паузу в регулярных занятиях спортом нет смысла.
При желании можно уменьшить интенсивность и продолжительность занятий. Следует пытаться заниматься на свежем воздухе или дома.
Однако, если есть полный комплект инфекционной болезни - лихорадка, слабость, потливость, головная боль и сильный кашель, то происходит борьба иммунитета с инфекцией.
В таком случае дополнительные нагрузки будут неуместны, ведь организм и так ослаблен и борется с болезнью изо всех сил. К тому же, тренировки во время лихорадки могут привести к сильному обезвоживанию.
А во время простуды, наоборот, нужно пить много воды.
Поэтому все зависит от симптомов и всеобщего самочувствия. Легкие признаки простуды хоть и неприятны, однако не повод нарушать спортивный график.
Профилактика простуды
Основные методы профилактики простуды включают в себя:
- тщательно и часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. Или используйте дезинфекционное средство для рук на основе спирта, содержащее не менее 60% спирта
- ежедневно очищайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются
- прикрывайте рот во время чихания и кашля
- не делитесь стаканами для питья или столовыми приборами с другими членами семьи
- избегайте тесного контакта с теми, кто простудился. Держитесь как можно дальше от толпы, когда это возможно. Старайтесь не касаться глаз, носа и рта
- поддерживайте здоровый образ жизни - правильное питание, физические упражнения и достаточный сон полезен для общего состояния здоровья
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