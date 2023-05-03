Лікарі розвіяли основний міф про хворобливу дитину та дитячий садок

Чому хвороби – це нормально?

Деякі не водять дітей у садок через хвороби, на які вони там хворіють, але це неправильно.

"Лікарі часів СРСР дітям, які хворіють 5-6 разів на рік, ставлять діагноз ЧХД (часто хворіє дитина), але це величезна помилка, оскільки за сучасними стандартами вважається, що 8-12 разів на рік - це норма. Саме стільки дитина може Вболівати, щоб не вважати, що з його імунітетом щось не так", - повідомили медики.

У світі є кілька сотень, а то й більше різних вірусів. Дитина народжується із, так би мовити "чистою імунною системою", перші місяці має ще антитіла, передані трансплацентарно від мами, які дуже швидко зникають.

Далі, за своє життя, дитина починає зустрічатися з навколишніми вірусами. Кожна людина десь може підхопити якийсь вірус, принести його до будь-якого колективу та передати іншим.

"Так, дитина йде в садок, де його оточують інші діти, які теж десь бувають і приносять віруси до колективу. Там дитина їх підхоплює, і відповідно її організм з ними бореться, проявляється це у вигляді нежиті, кашлю, температури та інших симптомів", - зазначили лікарі.

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Через те, що у 2-5 років діти ще не встигли зустрітися з великою кількістю вірусів і виробити до них імунітет/антитіла (оскільки він виробляється після контакту з вірусом живим або під час вакцинації), то, звичайно, зустрівши вперше будь-який новий для її організму вірус – дитина починає їм хворіти.

Профілактика хвороби

Пам'ятайте, діти у колективі хворіють і це нормально. Для того, щоб хвороби протікали легше і для запобігання частим ускладненням, вакцинуйте дитину так званими, необов'язковими вакцинами (від ротавіруса, пневмококових та менінгококових інфекцій тощо).