Лікарі розповіли, навіщо потрібна шкірі термальна вода

Багато жінок на полицях аптек та косметичних магазинів зустрічають пляшечки з термальною водою. Цей продукт служить не тільки для захисту шкіри у спеку.
Про це розповіла спільнота лікарів на сторінці sviy.doc у Instagram.
Термальна вода – це вода з високим вмістом мікроелементів та мінеральних солей підземних гідротермальних джерел, які протікають на глибині близько 4-5 км та нагріваються за рахунок вулканічної активності Землі (магми). Видобувають термальну воду з надр землі шляхом буріння свердловин.
Насправді термальна вода дуже корисна для шкіри в холодну пору року.
Якщо ви знаходитесь в приміщенні, де працює кондиціонер або опалення, термальна вода запобігатиме трансепідермальній втраті вологи і освіжатиме вашу шкіру.
Після проведення косметичних процедур, особливо пілінгів та апаратних методик (лазер, ipl і т.д.), а також після гоління, відновлюватиме і заспокоюватиме шкіру, зніматиме роздратування.
Після перебування на сонці також відновлюватиме шкіру, захищатиме її від дії вільних радикалів та запобігатиме фотостарінню.
Нанесіть її на очищену шкіру, злегка помасажуйте до повного висихання, а потім використовуйте звичний засіб догляду.
Можна використовувати термальну воду, наносячи поверх крему, злегка вбиваючи кінчиками пальців у шкіру.
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