RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врачи рассказали, зачем нужна коже термальная вода

Зачем использовать термальную воду (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Многие женщины на полках аптек и косметических магазинов встречают бутылочки с термальной водой. Этот продукт служит не только для защиты кожи в жару.

Об этом рассказало сообщество врачей на странице sviy.doc в Instagram.

Термальная вода – это вода с высоким содержанием микроэлементов и минеральных солей подземных гидротермальных источников, которые протекают на глубине порядка 4-5 км и нагреваются за счет вулканической активности Земли (магмы). Добывают термальную воду из недр земли путем бурения скважин.

На самом деле, термальная вода очень полезна для кожи в холодное время года.

Преимущества термальной воды

Если вы находитесь в помещении, где работает кондиционер или отопление, термальная вода будет предотвращать трансэпидермальную потерю влаги и освежать вашу кожу.

После проведения косметических процедур, особенно пилингов и аппаратных методик (лазер, ipl и т.д.), а также после бритья, будет восстанавливать и успокаивать кожу, снимать раздражение.

После пребывания на солнце также будет восстанавливать кожу, защищать ее от действия свободных радикалов и предотвращать фотостарение.

Как правильно пользоваться термальной водой

Нанесите ее на очищенную кожу, слегка помассируйте до полного высыхания, а затем используйте привычное средство для ухода.

Можно использовать термальную воду, нанося и поверх крема, слегка вбивая кончиками пальцев в кожу.

Как мы ранее писали, минеральная вода станет настоящим волшебством для ваших волос. Читайте, как ее использовать.

Читайте также, это натуральное масло поможет предотвратить выпадение волос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота