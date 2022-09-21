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Лікарі розповіли, навіщо потрібна шкірі термальна вода

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Середа 21 вересня 2022 13:55
Лікарі розповіли, навіщо потрібна шкірі термальна вода Навіщо використовувати термальну воду (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Багато жінок на полицях аптек та косметичних магазинів зустрічають пляшечки з термальною водою. Цей продукт служить не тільки для захисту шкіри у спеку.

Про це розповіла спільнота лікарів на сторінці sviy.doc у Instagram.

Термальна вода – це вода з високим вмістом мікроелементів та мінеральних солей підземних гідротермальних джерел, які протікають на глибині близько 4-5 км та нагріваються за рахунок вулканічної активності Землі (магми). Видобувають термальну воду з надр землі шляхом буріння свердловин.

Насправді термальна вода дуже корисна для шкіри в холодну пору року.

Переваги термальної води

Якщо ви знаходитесь в приміщенні, де працює кондиціонер або опалення, термальна вода запобігатиме трансепідермальній втраті вологи і освіжатиме вашу шкіру.

Після проведення косметичних процедур, особливо пілінгів та апаратних методик (лазер, ipl і т.д.), а також після гоління, відновлюватиме і заспокоюватиме шкіру, зніматиме роздратування.

Після перебування на сонці також відновлюватиме шкіру, захищатиме її від дії вільних радикалів та запобігатиме фотостарінню.

Як правильно користуватися термальною водою

Нанесіть її на очищену шкіру, злегка помасажуйте до повного висихання, а потім використовуйте звичний засіб догляду.

Можна використовувати термальну воду, наносячи поверх крему, злегка вбиваючи кінчиками пальців у шкіру.

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