Врачи рассказали, зачем нужна коже термальная вода

Многие женщины на полках аптек и косметических магазинов встречают бутылочки с термальной водой. Этот продукт служит не только для защиты кожи в жару.

Об этом рассказало сообщество врачей на странице sviy.doc в Instagram.

Термальная вода – это вода с высоким содержанием микроэлементов и минеральных солей подземных гидротермальных источников, которые протекают на глубине порядка 4-5 км и нагреваются за счет вулканической активности Земли (магмы). Добывают термальную воду из недр земли путем бурения скважин.

На самом деле, термальная вода очень полезна для кожи в холодное время года.

Преимущества термальной воды

Если вы находитесь в помещении, где работает кондиционер или отопление, термальная вода будет предотвращать трансэпидермальную потерю влаги и освежать вашу кожу.

После проведения косметических процедур, особенно пилингов и аппаратных методик (лазер, ipl и т.д.), а также после бритья, будет восстанавливать и успокаивать кожу, снимать раздражение.

После пребывания на солнце также будет восстанавливать кожу, защищать ее от действия свободных радикалов и предотвращать фотостарение.

Как правильно пользоваться термальной водой

Нанесите ее на очищенную кожу, слегка помассируйте до полного высыхания, а затем используйте привычное средство для ухода.

Можно использовать термальную воду, нанося и поверх крема, слегка вбивая кончиками пальцев в кожу.