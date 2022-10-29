Врачи рассказали, кому осенью нужно принимать витамин D

Витамин D больше известен как витамин солнца, но это не значит, что человек получает его только с солнечными лучами. Он также содержится в некоторых продуктах питания или может добавляться к ним как пищевая добавка.

Кому его необходимо принимать рассказали в Минздраве.

К чему приводит дефицит витамина D

Дефицит витамина D может приводить к печальным последствиям. У детей может развиться рахит, а у взрослых – проблемы со сном, психические нарушения, снижение адаптационных свойств организма и остеопороз.



В каких продуктах содержится витамин D

Витамин D содержится не во многих продуктах питания.

Он содержится в мясе жирной рыбы (такой как форель, лосось, тунец и скумбрия) и в рыбьем жире. В небольшом количестве витамин D содержится в яичных желтках, печени, грибах и сырах.

Обычно регулярное употребление этих продуктов и пребывание на солнце 10–15 мин достаточно для того, чтобы здоровый человек получил необходимое количество витамина.

Суточная норма для всех возрастов различается. Для грудных детей до 12 месяцев – 10 мкг, далее – повышается до 15 мкг.

Столько же нужно беременным и кормящим грудью женщинам. Людям от 70 лет требуется 20 мкг.

А в осенне-зимний период, когда количество солнца снижается, взрослым следует добавлять профилактическую дозу витамина D в свой рацион – 10 мкг в сутки.

Кому нужно проверять уровень витамина D в организме