Как купаться на Крещение и не заболеть: кому нельзя окунаться в ледяную воду
Совсем скоро украинцы будут отмечать праздник Крещения Христова. По традиции в этот день люди купаются в ледяной воде в специально отведенных местах. Однако такие процедуры разрешено проводить не всем.
Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть и кому такая процедура категорически запрещена – читайте в материале ниже.
Специалисты Минздрава напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм. Такая процедура может навредить, если человек внезапно решает окунуться в прорубь.
Подготовку к купанию в ледяной воде нужно начинать заранее и постепенно снижать температуру воды. Обычно люди практикуют холодный душ и обливания, а длительность процедур и температуру меняют постепенно.
Как правильно окунаться в ледяную воду
Перед погружением в ледяную воду нужно обязательно сделать разминку. Прыгать с разбега не рекомендуется – сначала нужно намочить лицо, грудь, живот и спину, а после этого можно погрузиться по шею.
С головой нырять также не стоит – это может привести к резкому переохлаждению организма. В холодной воде нельзя находиться долго, достаточно 3-5 секунд.
Люди, которые годами практикуют моржевание и регулярно закаляются, могут поплавать дольше – 1,5-2 минуты.
После купания мокрую одежду нужно снять как можно быстрее и энергично растереться полотенцем, а потом быстро одеться в сухую и теплую одежду.
Подбирайте просторную одежду, которая легко и быстро надевается, без пуговиц и шнуровок.
Как вести себя после купания
Прислушайтесь к своему организму, так как реакция на холод у каждого человека индивидуальная. Она зависит от возраста, пола, физической подготовки и общего состояния здоровья.
Резкая смена температуры может вызвать головокружение и обморок, рвоту и шум в ушах, спазмы коронарных артерий, аритмию, остановку сердца и судороги. Такие проявления могут быть даже у самых здоровых людей.
Важные правила о купании
Перед погружением в ледяную воду нельзя употреблять алкоголь и курить. Алкоголь расширяет периферические сосуды и это приводит к увеличению теплоотдачи. А курение нарушает кровообращение и увеличивает охлаждение.
Перед купанием в ледяной воде обязательно проконсультируйтесь со своим врачом, так как эта процедура может спровоцировать проблемы со здоровьем.
Кому категорически нельзя купаться на Крещение
- Людям с заболеваниями носоглотки, придаточных пазух, среднего отита
- При заболеваниях сердечно-сосудистой системы
- При болезнях центральной нервной системы и после тяжелых травм черепа
- При заболеваниях периферической нервной системы
- При сахарном диабете и тиреотоксикозе
- При глаукоме и конъюнктивитах
- Людям с болезнями органов дыхания
- При заболеваниях мочеполовой системы
- При заболеваниях желудочно-кишечного тракта
- При кожных и венерических заболеваниях
- При наличии больших послеожоговых рубцов
Также не стоит окунаться в прорубь беременным женщинам и детям до 6 лет. Дети более старшего возраста могут купаться только под наблюдением взрослых.
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