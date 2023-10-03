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Лікарі розповіли, чи можна підвищений тиск вважати нормою: вся правда

Чи можна високий тиск вважати нормою (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Деякі люди вважають, що їхній нормальний, чи "робочий" артеріальний тиск - це вище норми та не вживають ніяких заходів. Однак, варто знати, чи може підвищений тиск бути нормою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на МОЗ України у Telegram.

Що варто знати

Медики кажуть, що не потрібно вводити себе в оману, адже згідно з міжнародними медичними  настановами, тиск, вищий за 120/70, уже не є здоровим. 

Варто знати про такі показники артеріального тиску:

  • 121-129 та
  • 130-139  або 80-89 діастолічний - це гіпертензія 1-го ступеня
  • 140 і вище чи 90 і вище - це гіпертензія 2-го ступеня
  • низький тиск - це все, що нижче 90/60. 

Зокрема, людина може постійно мати такий тиск і при цьому не відчувати дискомфорту.

"Сам тиск ми ніколи не усвідомлюємо, ці сигнали до кори головного мозку не доходять, на відміну від сигналів від органів чуття", - йдеться у повідомленні.

Людина може відчувати лише наслідки різких перепадів тиску, що стаються укупі з іншими процесами: наприклад, ДТП без травм - це все одно стресово і неприємно. У такому разі в момент зіткнення стався викид адреналіну. В результаті підвищилось серцебиття, зменшився кровотік через травну систему, підвищився тиск і рівень глюкози в кров. Все це ви відчуваєте все разом, а не сам тиск.

Тому підвищений тиск "робочим" бути не може. Варто регулярно вимірювати тиск і консультуватися з цього приводу з лікарем. Гіпертензію можна ефективно контролювати за допомогою ліків пролонгованої дії. 

Основні симптоми підвищеного тиску

Під час підвищеного артеріального тиску також можуть спостерігатись такі симптоми:

  • головний біль (найчастіше - в потиличній чи тім’яній частині)
  • періодичний шум у вухах, потемніння в очах та запаморочення
  • біль у ділянці серця
  • прискорене серцебиття (понад 90 разів на хвилину) у спокійному стані
  • відчуття задухи

У більшості випадків початок артеріальної гіпертензії лишається непоміченим. Якщо артеріальний тиск підвищується поступово, то на головні болі, запаморочення зазвичай не зважають.

Раніше ми повідомляли, як правильно міряти тиск, і які показники - небезпечні.

Також ми писали, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.

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лікаріартерильное давление