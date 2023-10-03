Врачи рассказали, можно ли повышенное давление считать нормой: вся правда

Что следует знать

Медики говорят, что не нужно вводить себя в заблуждение, ведь согласно международным медицинским установкам, давление выше 120/70 уже не является здоровым.

Следует знать о таких показателях артериального давления:

121-129 и

130-139 или 80-89 диастолический - это гипертензия 1-й степени

140 и выше или 90 и выше - это гипертензия 2-й степени

низкое давление - это все, что ниже 90/60.

В частности, человек может постоянно испытывать такое давление и при этом не испытывать дискомфорта.

"Самое давление мы никогда не осознаем, эти сигналы до коры головного мозга не доходят, в отличие от сигналов от органов чувств", - говорится в сообщении.

Человек может ощущать лишь последствия резких перепадов давления, происходящих вместе с другими процессами: например, ДТП без травм - это все равно стрессово и неприятно. В таком случае в момент столкновения произошел выброс адреналина. В результате повысилось сердцебиение, уменьшился кровоток через пищеварительную систему, повысилось давление и уровень глюкозы в кровь. Все это вы чувствуете все вместе, а не само давление.

Поэтому повышенное давление "рабочим" быть не может. Следует регулярно измерять давление и консультироваться по этому поводу с врачом. Гипертензию можно эффективно контролировать с помощью пролонгированного действия.

Основные симптомы повышенного давления

При повышенном артериальном давлении также могут наблюдаться следующие симптомы:

головные боли (чаще всего - в затылочной или теменной части)

периодический шум в ушах, потемнение в глазах и головокружение

боль в области сердца

учащенное сердцебиение (более 90 раз в минуту) в спокойном состоянии

чувство удушья

В большинстве случаев начало артериальной гипертензии остается незамеченным. Если артериальное давление повышается постепенно, то головные боли, головокружение обычно не учитывают.