Лікарі пояснили, чому при депресії слід здати аналіз крові

При зниженні в організмі рівня серотоніну у людини можуть порушуватись деякі когнітивні функції, погіршується пам'ять, виникає стан депресії, почуття втоми, псується сон. А ось перевіряють серотонін медики зазвичай за підозри на карциноїдні пухлини.

Про це розповіли у Спільноті українських лікарів на сторінці sviy.doc .

Хімічна речовина серотонін виробляється в організмі в міру необхідності нервовою системою. Головним чином - мозком, але також спеціальними клітинами у бронхах (легких) та шлунково-кишковому тракті.

Ця речовина допомагає передавати нервові імпульси та звужувати кровоносні судини, регулює настрій, апетит та сон, впливає на пам'ять, навчання та інше.

Фахівці зазначили, що на консультаціях нерідко чують від пацієнтів питання про те, чи можна визначити рівень серотоніну та "побачити, чи справді він низький?"

Так, лікарі звертають увагу на те, що для перевірки слід здати кров на аналіз. Чому? Річ у тому, що близько 90% загального серотоніну в організмі людини знаходиться у шлунково-кишковому тракті, де він регулює рух кишечника. Ще близько 8% міститься у тромбоцитах крові. І лише 1-2% - у центральній нервовій системі, тобто у головному мозку.

"На сьогоднішній день лабораторними аналізами можна виміряти лише рівень того серотоніну, що міститься в крові, і неможливо виміряти його рівень у мозку", - наголошується в публікації.

Як правило, перевіряють рівень серотоніну в крові пацієнтів при підозрі на пухлини тонкої кишки, товстої кишки, апендикса та бронхів у легенях.

Також медики зауважують, що серотонін не можна "збільшити" в організмі, вживаючи різні БАДи, оскільки він не може пройти гематоенцефалічний бар'єр - не може проникати в мозок ззовні.

"Популярний 5-HTP ніяким чином не підвищує рівень серотоніну у головному мозку. Це означає, що мозок повинен самостійно виробляти ту кількість серотоніну, яка йому потрібна", - кажуть лікарі.

Як розповіли фахівці, потребу у призначенні антидепресантів визначають на основі клінічної картини пацієнта, а не на основі неіснуючих аналізів.

"Прийом АД не забезпечує безпосереднє поступлення серотоніну в мозок. АД викликають такі складні реакції в мозку, які можуть підвищити рівень серотоніну там (тобто сприяти його фізіологічному синтезу та збереженню)", - йдеться у повідомленні.