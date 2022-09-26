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Врачи объяснили, почему при депрессии следует сдать анализ крови

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 08:02
Врачи объяснили, почему при депрессии следует сдать анализ крови Фото: медики высказались о проверке уровня серотонина с помощью анализа крови (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

При снижении в организме уровня серотонина у человека могут нарушаться некоторые когнитивные функции, ухудшается память, возникает состояние депрессии, чувство усталости, портится сон. А вот проверяют серотонин медики обычно при подозрении на карциноидные опухоли.

Об этом рассказали в Сообществе украинских врачей на странице sviy.doc.

Химическое вещество серотонин вырабатывается в организме по мере необходимости нервной системой. Главным образом - мозгом, но также специальными клетками в бронхах (легких) и желудочно-кишечном тракте.

Это вещество помогает передавать нервные импульсы и сужать кровеносные сосуды, регулирует настроение, аппетит и сон, влияет на память, обучение и прочее.

Специалисты отметили, что на консультациях нередко слышат от пациентов вопрос о том, можно ли определить уровень серотонина и "увидеть действительно ли он низкий?"

Так, врачи обращают внимание, что для проверки следует сдать кровь на анализ. Почему? Дело в том, что около 90% общего серотонина в организме человека находится в желудочно-кишечном тракте, где он регулирует движение кишечника. Еще около 8% содержится в тромбоцитах крови. И только 1-2% - в центральной нервной системе, то есть в головном мозге.

"На сегодняшний день лабораторными анализами можно измерить только уровень того серотонина, который содержится в крови, и невозможно измерить его уровень в мозге", - подчеркивается в публикации.

Как правило, проверяют уровень серотонина в крови пациентов при подозрении на опухоли тонкой кишки, толстой кишки, аппендикса и бронхов в легких.

Также медики отмечают, что серотонин нельзя "увеличить" в организме, употребляя различные БАДы, так как он не может пройти гематоэнцефалический барьер - не может проникать в мозг извне.

"Популярный 5-HTP никоим образом не повышает уровень серотонина в головном мозге. Это означает, что мозг должен самостоятельно производить то количество серотонина, которое ему нужно", - говорят врачи.

Как рассказали специалисты, потребность в назначении антидепрессантов определяют на основе клинической картины пациента, а не на основе несуществующих анализов.

"Прием АД не обеспечивает непосредственного поступления серотонина в мозг. АД вызывают такие сложные реакции в мозге, которые могут повысить уровень серотонина за рубежом (т.е. способствовать его физиологическому синтезу и сохранению)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее медики рассказали о витаминах для нервной системы.

А также перед этим мы писали, что врач назвала популярные лекарства, которые вообще не работают.

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