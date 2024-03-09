Лікарі пояснили, чи можна лягати на операцію під час місячних

Чи можна робити операції під час місячних

"Менструація не є абсолютним протипоказом до виконання операції, але краще врахувати всі моменти для зменшення будь-яких ризиків та максимального комфорту під час операції та післяопераційного періоду", - кажуть лікарі.

За їхніми словами, є декілька факторів, через які не варто планувати оперативне втручання на період, в який передбачається менструація.

Деякі пацієнтки більш кровлять під час операції

"Хоча системні дослідження в цьому напрямку не проводились, але в перші дні циклу в організмі жінки більший рівень простагландинів і відповідно нижчий больовий поріг, у звʼязку з чим можна повʼязати, що пацієнти більш кровлять під час операції", - пояснюють медики.

А внаслідок більшого рівня естрогену, і ще деяких ростових факторів, в першу фазу циклу (останні дні менструації та до овуляції) краще переноситься операція, відбувається загоєння і відновлення.

Пацієнткам важче дотримуватись гігієни

Досить вагомим аргументом є те, що при менструації, що поєднана з тривалою операцією, - пацієнтці тяжче дотримуватись гігієни.

"Тому якщо місячні почались позапланово, то це не є причиною для скасування операції, але варто врахувати, що для планової хірургії ми маємо підбирати час, який максимально комфортний та безпечний для пацієнта", - кажуть лікарі.