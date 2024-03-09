Врачи объяснили, можно ли ложиться на операцию во время месячных

Можно ли делать операции во время месячных

"Менструация не является абсолютным противопоказанием к выполнению операции, но лучше учесть все моменты для уменьшения каких-либо рисков и максимального комфорта во время операции и послеоперационного периода", - говорят врачи.

По их словам, есть несколько факторов, по которым не следует планировать оперативное вмешательство на период, в который предполагается менструация.

В некоторых пациенток во время операции больше выделяется больше крови

"Хотя системные исследования в этом направлении не проводились, но в первые дни цикла в организме женщины более высок уровень простагландинов и соответственно более низкий болевой порог, в связи с чем можно связать, что в пациенток больше выделяется крови во время операции", - объясняют медики.

А вследствие большего уровня эстрогена и еще некоторых ростовых факторов в первую фазу цикла (последние дни менструации и до овуляции) лучше переносится операция, происходит заживление и восстановление.

Пациенткам труднее соблюдать гигиену

Весомым аргументом является то, что при менструации, соединенной с длительной операцией, - пациентке труднее соблюдать гигиену.

"Поэтому если месячные начались внепланово, то это не является причиной для отмены операции, но стоит учесть, что для плановой хирургии мы должны подбирать время, максимально комфортное и безопасное для пациента", - говорять врачи.