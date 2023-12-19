Лікарі попередили про нові небезпеки COVID-19 у 2024 році: що відомо

Попри те, що пандемія COVID-19 уже закінчилась, люди продовжують хворіти на цю інфекцію по всьому світу, але у значно менших масштабах. Лікарі попереджають, що вірус не зникне в 2024 році і людству треба бути готовим до нових його штамів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію AARP .

З’являтимуться нові штами

У перші роки епідемії коронавірусу були поширені штами Альфа, потім Бета, тоді Дельта та Омікрон. Тепер варіацій інфекції вже є стільки, що не вистачає літер з латинського алфавіту на їх позначення, тому до них додають цифри.

"Єдиною константою в усій цій справі є постійні зміни. Тому люди повинні очікувати, що вірус продовжуватиме розвиватися", - заявляє доктор медичних наук, дослідник COVID-19 Зіяд Аль-Алі.

Лікар зазначає, що мутації вірусу відбуваються постійно, тому медикам довелося трішки змінювати вакцини, коли з'явились нові штами.

"Мене хвилює те, що якщо вони розвиватимуться в іншому напрямку і поточні вакцини застаріють, тоді нам доведеться розробити нові, або наші поточні життєво важливі противірусні препарати застаріють і нам доведеться розробити нові", - каже Аль-Алі.

Медики наголошують, що чим більше вірус циркулює в популяції, тим більше у нього можливостей мутувати.

"Якщо люди захищають себе від COVID-19, це допомагає запобігти появі нових варіантів інфекції. Кожен новий випадок є місцем для розвитку нового штаму", - заявляє експертка в галузі громадської охорони здоров'я Джоді Гест.

Циркуляція COVID-19 залишиться непередбачуваною

На відміну від грипу чи респіраторно-синцитіального вірусу, які мають сезонний характер, COVID-19 є менш передбачуваним.

Коронавірус не дотримується певного сезону, оскільки може циркулювати, як взимку, так і влітку. За словами експерта з інфекційних захворювань Роберта Мерфі, така непередбачуваність COVID-19 робить його складним для стратегій громадської охорони здоров'я та підготовки лікарень.

Якщо він стане осінньо-зимовим вірусом, це спростить стратегії вакцинації та інформування населення.

Доведеться розробляти нові вакцини

Враховуючи мінливу природу вірусу, цілком ймовірно, що наступного року вакцину проти COVID-19 буде оновлено відповідно до нових версій вірусу, що поширюються, подібно до того, як щеплення від грипу оновлюють щорічно. Це стверджує доктор медичних наук Рейчел Престі.

Фармацевти уже тестують комбіновану вакцину, яка допомагає захистити як від грипу, так і від коронавірусу. Дані перших випробувань дали позитивні результати, і дослідження перебуває уже на третій фазі.