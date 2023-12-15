Можуть ввести карантин. У Чернівецькій області фіксують хвилю грипу та COVID-19
У Чернівецькій області перевищено епідемічний рівень захворюваності на грип, застуду та коронавірус. У зв'язку з цим у регіоні можуть ввести карантин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Зазначається, що за попередній тиждень у Чернівецькій області зареєстровано 5 586 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. Це перевищення епідемічного порогу.
У Житомирській області епідемічний поріг відповідає середньому рівню - 8 738 захворілих. В інших регіонах України ситуація стабільна, тобто зберігається неепідемічний рівень.
В областях, де є перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини.
"Якщо в області перевищується епідемічний поріг, за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані посилені протиепідемічні заходи. Після того, як коронавірус прибрали із груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальнонаціональний карантин в Україні скасували, норма у вигляді локального карантину залишається дієвою", - пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
МОЗ зазначає, що з початку епідсезону у жовтні понад 1,5 млн українців перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. За тиждень з 4 по 10 грудня зареєстровано 155 539 випадків захворювання, із них 84 823 - діти.
Також у чотирьох областях зафіксовані віруси грипу. У Волинській та Кіровоградській - грип типу А, в Івано-Франківській та Рівненській областях - грип типу В.
Коронавірус в Україні
Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Захворюваність у великих містах найвища.
Також Кузін у листопаді повідомив, що в трьох областях України перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та коронавірус. Йшлося про Тернопільську, Житомирську та Чернівецьку області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.