Можуть ввести карантин. У Чернівецькій області фіксують хвилю грипу та COVID-19

У Чернівецькій області перевищено епідемічний рівень захворюваності на грип, застуду та коронавірус. У зв'язку з цим у регіоні можуть ввести карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що за попередній тиждень у Чернівецькій області зареєстровано 5 586 тисяч випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. Це перевищення епідемічного порогу.

У Житомирській області епідемічний поріг відповідає середньому рівню - 8 738 захворілих. В інших регіонах України ситуація стабільна, тобто зберігається неепідемічний рівень.

В областях, де є перевищення епідемічного порогу, можуть застосовуватися локальні карантини.

"Якщо в області перевищується епідемічний поріг, за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані посилені протиепідемічні заходи. Після того, як коронавірус прибрали із груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальнонаціональний карантин в Україні скасували, норма у вигляді локального карантину залишається дієвою", - пояснив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

МОЗ зазначає, що з початку епідсезону у жовтні понад 1,5 млн українців перехворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. За тиждень з 4 по 10 грудня зареєстровано 155 539 випадків захворювання, із них 84 823 - діти.

Також у чотирьох областях зафіксовані віруси грипу. У Волинській та Кіровоградській - грип типу А, в Івано-Франківській та Рівненській областях - грип типу В.

Коронавірус в Україні

Варто зазначити, що ВООЗ офіційно скасувала пандемію коронавірусу у світі у травні 2023 року. В Україні також зняли обмеження та скасували карантин.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що в Україні зафіксовано 13 штамів коронавірусу. Захворюваність у великих містах найвища.

Також Кузін у листопаді повідомив, що в трьох областях України перевищено епідемічний поріг захворюваності на грип та коронавірус. Йшлося про Тернопільську, Житомирську та Чернівецьку області.