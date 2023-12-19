Врачи предупредили о новых опасностях COVID-19 в 2024 году: что известно

Несмотря на то, что пандемия COVID-19 уже закончилась, люди продолжают болеть этой инфекцией по всему миру, но в гораздо меньших масштабах. Врачи предупреждают, что вирус не исчезнет в 2024 году и человечеству нужно быть готовым к новым его штаммам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию AARP .

Появятся новые штаммы

В первые годы эпидемии коронавируса были распространены штаммы Альфа, затем Бета, тогда Дельта и Омикрон. Теперь вариаций инфекции уже столько, что не хватает букв с латинского алфавита на их обозначение, поэтому к ним добавляют цифры.

"Единственной константой во всем этом деле являются постоянные изменения. Поэтому люди должны ожидать, что вирус будет продолжать развиваться", - заявляет доктор медицинских наук, исследователь COVID-19 Зияд Аль-Али.

Врач отмечает, что мутации вируса происходят постоянно, поэтому медикам пришлось немного изменять вакцины, когда появились новые штаммы.

"Меня волнует то, что если они будут развиваться в другом направлении и текущие вакцины устареют, тогда нам придется разработать новые или наши жизненно важные противовирусные препараты устареют и нам придется разработать новые", - говорит Аль-Али.

Медики отмечают, что чем больше вирус циркулирует в популяции, тем больше у него возможностей мутировать.

"Если люди защищают себя от COVID-19, это помогает предотвратить появление новых вариантов инфекции. Каждый новый случай является местом для развития нового штамма", - заявляет эксперт в области общественного здравоохранения Джоди Гест.

Циркуляция COVID-19 останется непредсказуемой

В отличие от гриппа или респираторно-синцитиального вируса, которые имеют сезонный характер, COVID-19 менее предсказуем.

Коронавирус не придерживается определенного сезона, поскольку может циркулировать как зимой, так и летом. По словам эксперта по инфекционным заболеваниям Роберта Мерфи, такая непредсказуемость COVID-19 делает его сложным для стратегий общественного здравоохранения и подготовки больниц.

Если он станет осенне-зимним вирусом, это упростит стратегию вакцинации и информирования населения.

Придется разрабатывать новые вакцины

Учитывая изменяющуюся природу вируса, вполне вероятно, что в следующем году вакцина против COVID-19 будет обновлена в соответствии с распространяемыми новыми версиями вируса, подобно тому, как прививки от гриппа обновляются ежегодно. Это утверждает доктор медицинских наук Рэйчел Прести.

Фармацевты уже тестируют комбинированную вакцину, которая помогает защитить как от гриппа, так и от коронавируса. Данные первых испытаний дали положительные результаты и исследование находится уже на третьей фазе.