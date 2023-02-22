Лікарі Охматдиту врятували хлопчика з розірваним сечоводом, розбитим тазом і пошкодженим кишківником

Хлопчик Вася з Одеської області так травмувався минулого літа, коли вирушив із друзями гуляти на кар'єр, та зірвався з висоти. До того ж після падіння на дитину впав величезний камінь, зазначили медики.

Постраждалому хлопчику з обширною політравмою у місцевій лікарні провели перший етап лікування - його прооперували, провели часткову резекцію кишківника, вивели стоми.

"Найскладнішим наслідком падіння виявився розрив сечоводу, який розірвався на 3 частини, тому хлопчика було направлено на лікування до урологів "Охматдиту", - йдеться у публікації.

За словами дитячого уролога НДСЛ Максима Пономаренка, дитина поступила до них у дуже тяжкому стані.

"У нього був складний розрив сечоводу. Трубка, яка з'єднує нирку з сечовим міхуром, була розірвана на 3 частини. Сечовід розірвався у входу в нирку і ближче до сечового міхура. Ми зробили реконструктивну операцію, знайшли всі частинки сечоводу і з'єднали їх", - розповів лікар.

Лікарі "Охматдиту" допомогли дитині з розірваним сечоводом (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Його колега Аліна Пузько додала, що складна операція тривала 5 годин.

"Через великий діастаз між частинками сечоводу, довелося "складати" сечовід на спеціальному стенді. Через місяць після операції його зняли", - каже вона.

Разом з урологами працювали абдомінальні хірурги "Охматдиту", команда анестезіологів ВАІТ з ЕКМО, діагности. Зазначається, що при поступленні Вася був у септичному стані, із нирки дитини виділявся гній. Проте фахівці стабілізували стан маленького пацієнта, після чого провели багатоетапне лікування.

Хлопчик Вася з командою лікарів "Охматдиту" (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Також лікарі додають, що післяопераційний період виявився не менш складним, оскільки хлопчик мав сильні електролітні порушення, і фахівці проводили регулярні обстеження та постійно коригували його.

"Черговий медичний огляд показав хороші результати. Тому Васі нарешті закрили стому", - розповіла дитячий хірург "Охматдиту" Маргарита Гаджиєва.

Зараз дитина почувається добре і вже готується до виписки.

7-річний Вася із мамою (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)