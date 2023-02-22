Врачи Охматдета спасли мальчика с разорванным мочеточником, разбитым тазом и поврежденным кишечником

Мальчик Вася из Одесской области так травмировался прошлым летом, когда отправился с друзьями гулять на карьер, и сорвался с высоты. К тому же после падения на ребенка свалился огромный камень, отметили медики.

Пострадавшему мальчику с обширной политравмой в местной больнице провели первый этап лечения - его прооперировали, произвели частичную резекцию кишечника, вывели стомы.

"Самым сложным следствием падения оказался разрыв мочеточника, который разорвался на 3 части, поэтому мальчик был направлен на лечение к урологам "Охматдета", - говорится в публикации.

По словам детского уролога НДСБ Максима Пономаренко, ребенок поступил к ним в очень тяжелом состоянии.

"У него был сложный разрыв мочеточника. Трубка, соединяющая почку с мочевым пузырем, была разорвана на 3 части. Мочеточник разорвался у входа в почку и ближе к мочевому пузырю. Мы сделали реконструктивную операцию, нашли все части мочеточника и соединили их", - рассказал врач.

Врачи "Охматдета" помогли ребенку с разорванным мочеточником (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Его коллега Алина Пузько добавила, что сложная операция продолжалась 5 часов.

"Из-за большого диастаза между частицами мочеточника, пришлось "складывать" мочеточник на специальном стенде. Через месяц после операции его сняли", - говорит она.

Вместе с урологами работали абдоминальные хирурги "Охматдета", команда анестезиологов ВАИТ по ЭКМО, диагносты. Отмечается, что при поступлении Вася был в септическом состоянии, из почки ребенка выделялся гной. Однако специалисты стабилизировали состояние маленького пациента, после чего ему провели многоэтапное лечение.

Мальчик Вася с командой врачей "Охматдета" (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Также врачи добавляют, что послеоперационный период оказался не менее сложным, так как у мальчика были сильные электролитные нарушения, и специалисты проводили регулярные обследования и постоянно корректировали его.

"Очередной медицинский осмотр показал хорошие результаты. Поэтому Васи наконец-то закрыли стому", - рассказала детский хирург "Охматдета" Маргарита Гаджиева.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.

7-летний Вася с мамой (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)