Лікарі назвали звичку, через яку підвищується тиск. Ви теж так робите

Яка звичка призводить до підвищення тиску

"В США розгорталися цілі рекламні кампанії по "розхрещуванню" ніг, а хтось і досі не здогадується, що закинути ногу на ногу може виявитись досить шкідливою для здоров’я звичкою", - йдеться у повідомленні лікарів.

Медики заявляють, що сидіння зі схрещеними ногами здатне підвищувати артеріальний тиск у людей, які мають із цим проблеми. При цьому вони наголошують, що така поза не призведе до критичних станів та необхідності викликати швидку допомогу для здорової людини.

"Сидіння у будь-якій позі без руху - вже погано. Тому намагайтесь не засиджуватись. Виставляйте будильник, щоб розминати ноги хоча б раз на годину", - радять лікарі.

Як схрещення ніг впливає на тиск

"Схрещені ноги не значно, але підіймають тиск. Як тільки поставите ноги рівно, то тиск повернеться до норми. Здорова людина може і не помітити цього, але люди, які страждають на підвищений тиск, можуть відчути значний дискомфорт", - пишуть експерти.

Медики уточнюють, що мова йде саме про схрещення в колінах, а у зоні гомілок - ніяк не впливає на тиск.

Поза зі схрещеними ногами також може псувати поставу людини.

"Одне з досліджень показало, що сидіння у такій позі більш як 3 години на добу може спричинити надмірний нахил корпусу вперед та округлення плечей. Адже так м'язи намагаються адаптуватись до пози і відновити баланс напруги", - пояснюють лікарі.

При цьому поки дослідження не підтверджують зв'язок зі схрещеними ногами та онімінням ніг і варикозом.

Медики радять уникати такої пози для тривалого сидіння. А також робити зарядку, багато ходити і рухатись хоча б 5 хвилин на годину.