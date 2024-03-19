Лікарі назвали симптоми раку молочної залози, про які ви могли не знати

В останні роки поінформованість про рак молочної залози значно покращала. Тепер багато жінок, а також чоловіків знають основні тривожні сигнали цього захворювання. Незвичайні ущільнення у грудях, зморщування шкіри, втягнутий сосок - це лише деякі з них. Але не завжди рак може мати ознаки, які можна побачити чи відчути.

Які бувають приховані симптоми раку молочної залози, про які ви могли не знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Рідина із соска

Якщо ви вагітні або нещодавно народили дитину і з одного або обох сосків витікає рідина, можливо це грудне молоко. А що, якщо жодних немовлят немає? Тоді це може бути симптомом дуже раннього раку молочної залози.

В одному дослідженні дві жінки звернулися до лікарів з приводу білястої рідини, що виходить із їхніх сосків. Аналізи рідини припустили рак.

Маммограми виявили невеликі, поширені плями. Обидві жінки перенесли операцію видалення грудей і дізналися, що у них внутрішньопротокова карцинома, рання форма раку молочної залози.

Але набагато ймовірніше, що цей симптом не є ознакою раку молочної залози. Дослідження сотень жінок показало, що виділення із сосків не пов'язані із захворюванням.

У вас може бути інша проблема, наприклад, галакторея – виділення молочного кольору, спричинені вищим рівнем гормону пролактину. Якщо ви виявите, що сосок протікає, зателефонуйте своєму лікареві, але не панікуйте.

Криваві виділення із сосків

Багато жінок побоюються раку, якщо бачать пляму крові на бюстгальтері або пляму крові на соску. Іноді вони мають рацію: це може бути ознакою раку молочної залози. Однак, зазвичай, це нешкідливо. Існує безліч причин, з яких у вас може виникнути кровотеча із сосків або криваві виділення із сосків, наприклад:

Внутрішньопротокова папілома, розростання проток молочної залози, що не є раком.

Ектазія проток, коли протоки молочної залози стають ширшими та товстішими й викликають скупчення рідини.

Одяг надто сильно натирає груди, особливо коли ви фізично активні.

Якщо ви точно не знаєте, чому сосок кровоточить (наприклад, через спортивний бюстгальтер), повідомте про цей симптом свого лікаря під час наступного візиту. Якщо проблема виникає часто, є кілька способів, включаючи хірургічне втручання, щоб зупинити кровотечу.

Збільшення лімфатичних вузлів

Лімфатичні вузли - це скупчення клітин, які допомагають організму фільтрувати та знищувати бактерії, віруси та інші шкідливі речовини, які можуть спричинити захворювання. Ви стикалися з шишкою, яку ви відчуваєте на одній чи обох сторонах шиї, коли застуджуєтесь? Це лімфатичні вузли, які старанно працюють.

Це трапляється рідко, але вони можуть опухати й при раку. У разі раку молочної залози біля пахви або ключиці можуть з'явитися набряклі лімфатичні вузли.

Ви можете помітити їх навіть до того, як пухлина молочної залози стане досить великою, щоб її можна було відчути. Щоразу, коли у вас набрякає лімфатичний вузол, особливо якщо він знаходиться біля пахви або ключиці, будьте обережні та пройдіть огляд у лікаря.

Сверблячка сосків

Сверблячка сосків є звичайним явищем, і він зазвичай проходить сам по собі або за допомогою кремів проти сверблячки.

Хвороба Педжета є винятком. Ця рідкісна форма раку молочної залози починається на соску і поширюється на навколишню шкіру, яка називається ареолою. Сверблячка є ключовим симптомом. Деякі інші включають:

Поколювання або почервоніння соска

Лушпиння, покрита кіркою або потовщена шкіра.

Сплющений сосок

Жовті або кров'яні виділення

Симптоми хвороби Педжета молочної залози можуть бути схожі на інші шкірні захворювання, такі як дерматит або екзема. Спершу легко прийняти це за звичайні проблеми.

Обов'язково негайно зверніться до лікаря, якщо сверблячка не проходить за допомогою простих процедур. Основним методом лікування хвороби Педжета є хірургічне втручання.

Чутливі та опухлі груди

Є кілька причин, через які у вас може виникнути цей симптом. Інфекція - звичайна справа. Рідше причиною є запальний рак молочної залози. Цей рідкісний рак не часто утворює ущільнення. Натомість ваші груди можуть зазнати швидких змін і стати:

Помітно більше

Знебарвленою (червоною або пурпурною)

Незвичайно теплою

З ямочками, як апельсинова кірка

Ніжна чи болюча

При запальному раку молочної залози ракові клітини закупорюють лімфатичні протоки молочної залози, які зазвичай відводять зайву рідину. Закупорка призводить до накопичення рідини, що викликає ці класичні симптоми.