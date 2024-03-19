Врачи назвали симптомы рака молочной железы, о которых вы могли не знать

В последние годы осведомленность о раке молочной железы значительно улучшилась. Теперь многие женщины, а также мужчины, знают основные тревожные сигналы этого заболевания. Необычные уплотнения в груди, сморщивание кожи, втянутый сосок - это лишь некоторые из них. Но не всегда рак может иметь признаки, которые можно увидеть или почувствовать.

Какие бывают скрытые симптомы рака молочной железы, о которых вы могли не знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.

Жидкость из соска

Если вы беременны или недавно родили ребенка и из одного или обоих сосков вытекает жидкость, возможно, это грудное молоко. А что, если никаких младенцев нет? Тогда это может быть симптомом очень раннего рака молочной железы.

В одном исследовании две женщины обратились к врачам по поводу белесой жидкости, исходящей из их сосков. Анализы жидкости предположили рак.

Маммограммы выявили небольшие, широко распространенные пятна. Обе женщины перенесли операцию по удалению груди и узнали, что у них внутрипротоковая карцинома, ранняя форма рака молочной железы.

Но гораздо более вероятно, что этот симптом не является признаком рака молочной железы. Исследование сотен женщин показало, что выделения из сосков не связаны с заболеванием.

У вас может быть другая проблема, например, галакторея - выделения молочного цвета, вызванные более высоким уровнем гормона пролактина. Если вы обнаружите, что сосок протекает, позвоните своему врачу, но не паникуйте.

Кровавые выделения из сосков

Многие женщины опасаются рака, если видят пятно крови на бюстгальтере или пятно крови на соске. Иногда они правы: это может быть признаком рака молочной железы. Однако обычно это безвредно. Существует множество причин, по которым у вас может возникнуть кровотечение из сосков или кровавые выделения из сосков, например:

Внутрипротоковая папиллома, разрастание протоков молочной железы, не являющееся раком.

Эктазия протоков, когда протоки молочной железы становятся шире и толще и вызывают скопление жидкости.

Одежда слишком сильно натирает грудь, особенно когда вы физически активны.

Если вы точно не знаете, почему сосок кровоточит (например, из-за спортивного бюстгальтера), сообщите об этом симптоме своему врачу во время следующего визита. Если проблема возникает часто, есть несколько способов, включая хирургическое вмешательство, чтобы остановить кровотечение.

Увеличение лимфатических узлов

Лимфатические узлы - это скопления клеток, которые помогают организму фильтровать и уничтожать бактерии, вирусы и другие вредные вещества, которые могут вызвать заболевание. Вы сталкивались с шишкой, которую вы ощущаете на одной или обеих сторонах шеи, когда простужаетесь? Это лимфатические узлы, которые усердно работают.

Это случается редко, но они также могут опухать и при раке. В случае рака молочной железы возле подмышки или ключицы могут появиться опухшие лимфатические узлы.

Вы можете заметить их даже до того, как опухоль молочной железы станет достаточно большой, чтобы ее можно было почувствовать. Каждый раз, когда у вас опухает лимфатический узел, особенно если он находится возле подмышки или ключицы, будьте осторожны и пройдите осмотр у врача.

Зуд сосков

Зуд сосков является обычным явлением, и он обычно проходит сам по себе или с помощью кремов против зуда.

Болезнь Педжета является исключением. Эта редкая форма рака молочной железы начинается на соске и распространяется на окружающую кожу, называемую ареолой. Зуд является ключевым симптомом. Некоторые другие включают в себя:

Покалывание или покраснение соска

Шелушащаяся, покрытая коркой или утолщенная кожа.

Сплющенный сосок

Желтоватые или кровянистые выделения

Симптомы болезни Педжета молочной железы могут быть похожи на другие кожные заболевания, такие как дерматит или экзема. Поначалу легко принять это за обычные проблемы.

Обязательно немедленно обратитесь к врачу, если зуд не проходит с помощью простых процедур. Основным методом лечения болезни Педжета является хирургическое вмешательство.

Чувствительная и опухшая грудь

Есть несколько причин, по которым у вас может возникнуть этот симптом. Инфекция - обычное дело. Реже причиной является воспалительный рак молочной железы. Этот редкий рак нечасто образует уплотнение. Вместо этого ваша грудь может претерпеть быстрые изменения и стать:

Заметно больше

Обесцвеченной (красной или пурпурной)

Необычно теплой

С ямочками, как апельсиновая корка

Нежная или болезненная

При воспалительном раке молочной железы раковые клетки закупоривают лимфатические протоки молочной железы, которые обычно отводят лишнюю жидкость. Закупорка приводит к скоплению жидкости, что и вызывает эти классические симптомы.