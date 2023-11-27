Лікарі назвали прості способи заспокоїти нічний кашель

Причини нічного кашлю

Коли у вас застуда, інфекція носових пазух чи грип, слиз може потрапляти із закладеного носа чи пазух у горло, коли ви лягаєте у ліжко. Ось чому кашель ночами буває значно важчим, ніж удень. Ви можете відчувати, як крапля лоскоче задню частину горла і вам хочеться прокашлятися, щоб прибрати це відчуття.

Але є й низка інших станів, які можуть викликати нічний кашель:

Астма. Повітря-відводи в легенях звужуються і закриваються, через що може накопичуватися дуже багато слизу. У людей, які страждають на астму, може спостерігатися сухий кашель, тому що вони не вдихають достатньо повітря при диханні. Пил може посилити проблему.

Алергія. Сінна лихоманка або інші види алергії можуть призвести до закладення носа, що капає у горло.

Печія або гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Шлункова кислота може просочуватися вгору і дратувати нервові закінчення в нижній частині стравоходу – трубки, що з'єднує рот та шлунок. Це може викликати кашель, навіть якщо ви не відчуваєте печіння або біль.

Куріння. Слиз у легенях може спричиняти кашель. Ви також можете відчути позиви до кашлю, щоб вивести токсини з дихальних шляхів.

Ліки проти тиску. Деякі препарати (інгібітори АПФ) можуть спричинити сухий кашель, який у деяких людей довго не минає.

Як заспокоїти кашель

Почніть із найпростіших засобів і спостерігайте, чи зможуть вони зупинити напад:

Використовуйте зволожувач повітря або подихайте паром із гарячого душу чи чайника перед сном.

Підніміть голову трохи нагору за допомогою додаткової подушки

Спробуйте спрей для носа із сольовим розчином або солоною водою

З'їжте чайну ложку меду (не можна застосовувати для дітей віком до 1 року)

Випийте теплий чай чи суп

Розсмоктуйте льодяники з ментолом чи медом перед сном

Якщо ці засоби не працюють або не дають помітного полегшення, можна використовувати кошти кашлю, які відпускають в аптеках без рецепта.

Засіб від кашлю. Воно працює, блокуючи рефлекс кашлю.

Протизастійний засіб, щоб очистити закладений ніс чи пазухи.

Антигістамінний препарат, щоб зупинити чхання або нежить.

Препарат, що розріджує слиз, званий відхаркувальний засіб.

Пам'ятайте, деякі препарати можуть викликати сильну сонливість або ж навпаки, бадьорість. Варто проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте якісь препарати, наприклад, від підвищеного тиску.

Важливо лікувати не лише кашель, а й проблеми, що його викликають. Для цього вам потрібна консультація у лікаря та обстеження.