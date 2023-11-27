Врачи назвали простые способы успокоить ночной кашель

Причины ночного кашля

Когда у вас простуда, инфекция носовых пазух или грипп, слизь может попадать из заложенного носа или пазух в горло, когда вы ложитесь в кровать. Вот почему кашель по ночам бывает значительно тяжелее, чем днем. Вы можете чувствовать, как капля щекочет заднюю часть горла и вам хочется прокашляться, чтобы убрать это ощущение.

Но есть и ряд других состояний, которые могут вызывать ночной кашель:

Астма. Воздухотводы в легких сужаются и закрываются, из-за чего может накапливаться слишком много слизи. У людей, страдающих астмой, может наблюдаться сухой кашель, потому что они не вдыхают достаточно воздуха при дыхании. Пыль может усугубить проблему.

Аллергия. Сенная лихорадка или другие виды аллергии могут привести к заложенности носа, которая капает в горло.

Изжога или гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Желудочная кислота может просачиваться вверх и раздражать нервные окончания в нижней части пищевода - трубки, соединяющей рот и желудок. Это может вызывать кашель, даже если вы не чувствуете жжения или боли.

Курение. Слизь в легких может вызывать кашель. Вы также можете почувствовать позывы к кашлю, чтобы вывести токсины из дыхательных путей.

Лекарства от давления. Некоторые препараты (ингибиторы АПФ) могут вызывать сухой кашель, который у некоторых людей долго не проходит.

Как успокоить кашель

Начните с самых простых средств и наблюдайте, смогут ли они остановить приступ:

Используйте увлажнитель воздуха или подышите паром из горячего душа или чайника перед сном.

Поднимите голову немного вверх с помощью дополнительной подушки

Попробуйте спрей для носа с солевым раствором или соленой водой

Съешьте чайную ложку меда (нельзя применять для детей младше 1 года)

Выпейте теплый чай или суп

Рассасывайте леденцы с ментолом или медом перед сном

Если эти средства не работают или не дают заметного облегчения, можно использовать средства от кашля, которые отпускают в аптеках без рецепта.

Средство от кашля. Оно работает, блокируя рефлекс кашля.

Противозастойное средство, чтобы очистить заложенный нос или пазухи.

Антигистаминный препарат, чтобы остановить чихание или насморк.

Препарат, разжижающий слизь, называемый отхаркивающим средством.

Помните, что некоторые препараты могут вызывать сильную сонливость или же наоборот, бодрость. Стоит проконсультироваться с врачом, если вы принимаете еще какие-то препараты, например, от повышенного давления.

Важно лечить не только кашель, но и проблемы, которые его вызывают. Для этого вам необходима консультация у врача и обследование.