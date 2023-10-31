Цей популярний серед українців продукт збільшує ризики діабету: дослідження

Що показало дослідження

Науковці проаналізували 217 тисяч людей. Кожні два-чотири роки учасники відповідали на детальні запитання про свій раціон та історії хвороби. Дослідники виявили, що чим більше порцій (одна порція - 85 г) червоного м’яса люди їдять, тим вища ймовірність розвитку цукрового діабету.

Люди, які їли дві порції (170 г) яловичини, свинини або баранини щодня - мали на 62% вищий ризик цукрового діабету 2 типу у порівнянні з тими, хто його їв найменше.

Варто наголосити, що дослідження не визначає червоне м’ясо як безпосередню причину виникнення цукрового діабету 2 типу, а лише вказує на ризики розвитку хвороби. Також зазначимо, що ці результати підтверджують попередні дослідження, які виявили такий же зв'язок між червоним м'ясом і діабетом.

Додамо, що приблизно 462 мільйони людей у всьому світі страждають на діабет 2 типу. І показники постійно зростають.

"Профілактика захворювання є важливою, оскільки воно є серйозним само по собі, а також виступає головним фактором ризику серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, раку та деменції", - наголошує дієтолог Олег Швець.

Чи варто відмовлятись від червоного м'яса

Автор дослідження та науковець Гарвардської школи громадської охорони здоров’я Сяо Гу заявляє, що зменшення споживання червоного м’яса та інші зміни способу життя допомагають зменшити ризик цукрового діабету 2 типу.

Він радить скоротити споживання червоного м'яса до 1 порції на тиждень.

"Молочні продукти, бобові та горіхи є найкращими продуктами, якими можна замінити червоне м’ясо", - радить Швець.

Додамо, що при цьому червоне м'ясо є цінним джерелом білка, вітамінів, таких як B12, і мінералів, таких як селен. Але у ньому також багато насичених жирів і, залежно від способу обробки, воно може містити багато натрію та консервантів.

Деякі дослідження виявили зв'язок із насиченими жирами та резистентністю до інсуліну у дорослих із надмірною вагою та ожирінням. Інші дослідження, які проводили на тваринах, виявили, що високий вміст натрію та хімічних консервантів, які є у в’яленому м’ясі, пошкоджують клітини підшлункової залози, яка виробляє інсулін. А цукровий діабет 2 типу розвивається, коли організм не здатний продукувати достатню кількість інсуліну.

Також на вироблення цього гормону може впливати високий рівень заліза під назвою гем, яке міститься у червоному м'ясі.

ЦГЗ закликає українців правильно харчуватися й бути фізично активними. Вони радять віддавати перевагу м’ясу птиці, кролика і телятині, оскільки біле м’ясо корисніше, ніж червоне. Також потрібно його готувати на парі, тушкувати, варити чи запікайте, натомість уникати обсмаження в олії та інших жирах.

Щодня потрібно їсти 400-600 г овочів та фруктів, двічі-тричі на тиждень - жирну рибу, яка багата на Омега-3 жирні кислоти (сардина, оселедець, лосось).

Також контролюйте кількість солі у раціоні, для дорослої людини норма становить 5 г солі (1 чайну ложку без верху) на добу.