Этот популярный среди украинцев продукт увеличивает риск диабета: исследование

Что показало исследование

Ученые проанализировали данные 217 тысяч человек. Каждые два-четыре года участники отвечали на подробные вопросы о своем рационе и истории болезни. Исследователи обнаружили, что чем больше порций (одна порция - 85 г) красного мяса люди едят, тем выше вероятность развития сахарного диабета.

Люди, которые ели две порции (170 г) говядины, свинины или баранины ежедневно - имели на 62% более высокий риск сахарного диабета 2 типа по сравнению с теми, кто его ел меньше.

Следует отметить, что исследование не определяет красное мясо как непосредственную причину возникновения сахарного диабета 2 типа, а указывает на риски развития болезни. Также отметим, что эти результаты подтверждают предварительные исследования, выявившие такую же связь между красным мясом и диабетом.

Добавим, что примерно 462 миллиона людей во всем мире страдают диабетом 2 типа. И показатели постоянно растут.

"Профилактика заболевания важна, поскольку оно является серьезным само по себе, а также выступает главным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек, рака и деменции", - отмечает диетолог Олег Швец.

Стоит ли отказываться от красного мяса

Автор исследования и ученый Гарвардской школы общественного здравоохранения Сяо Гу заявляет, что уменьшение употребления красного мяса и другие изменения образа жизни помогают снизить риск сахарного диабета 2 типа.

Он советует уменьшить употребление красного мяса до 1 порции в неделю.

"Молочные продукты, бобовые и орехи - лучшие продукты, которыми можно заменить красное мясо", - советует Швец.

Добавим, что красное мясо является ценным источником белка, витаминов, таких как B12 и минералов, таких как селен. Но в нем также много насыщенных жиров и, в зависимости от способа обработки, оно может содержать много натрия и консервантов.

Некоторые исследования выявили связь с насыщенными жирами и резистентностью к инсулину у взрослых с избыточным весом и ожирением. Другие исследования, проводимые на животных, обнаружили, что высокое содержание натрия и химических консервантов, находящихся в вяленом мясе, повреждают клетки поджелудочной железы, производящей инсулин. А сахарный диабет 2 типа развивается, когда организм не способен производить достаточное количество инсулина.

Также на выработку этого гормона может влиять высокий уровень железа под названием гем, которое содержится в красном мясе.

ЦОС призывает украинцев правильно питаться и быть физически активными. Они советуют отдавать предпочтение мясу птицы, кролика и телятине, поскольку белое мясо полезнее красного. Также нужно его готовить на пару, тушить, варить или запекайте, при этом избегать обжарки в масле и других жирах.

Ежедневно нужно есть 400-600 г овощей и фруктов, два-три раза в неделю - жирную рыбу, которая содержит много Омега-3 жирных кислот (сардина, сельдь, лосось).

Также контролируйте количество соли в рационе, для взрослого человека норма составляет 5 г соли (1 чайная ложка без верха) в сутки.