Лікарі назвали основну ознаку діабету: стежте за тим, як ви п'єте воду

Який головний симптом діабету



Полідипсія, або надмірна спрага, є одним із початкових симптомів діабету.

У той час, як кожен час від часу відчуває спрагу, портал здоров'я докладно описує контрольні ознаки, які можуть допомогти ідентифікувати підвищену спрагу як симптом діабету.

Достатнє щоденне споживання води (кілька склянок) є дуже важливим, оскільки вода необхідна для багатьох функцій організму, включаючи регулювання температури тіла та інших.



"Однак, якщо ви весь час відчуваєте спрагу або ваша спрага сильніша, ніж зазвичай, і продовжується навіть після того, як ви вип'єте, це може бути ознакою того, що у вашому організмі не все гаразд.

Однією з основних ознак є те, що полідипсія часто супроводжується або тимчасовою або тривалою сухістю в роті.

Видання додає, що пацієнти з діабетом також зауважують, що вони виділяють понад п'ять літрів сечі на день.

Якщо ви відчуваєте ці контрольні ознаки, що вказують на надмірну спрагу, важливо звернутися до терапевта.

Як і інші симптоми діабету, полідипсія викликається високим рівнем цукру у крові.

До симптомів діабету також належать: