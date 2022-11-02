Врачи назвали основной признак диабета: следите за тем, как вы пьете воду

Какой главный симптом диабета



Полидипсия, или чрезмерная жажда, является одним из начальных симптомов диабета.

В то время как каждый время от времени испытывает жажду, портал здоровья подробно описывает контрольные признаки, которые могут помочь идентифицировать повышенную жажду как симптом диабета.

Достаточное ежедневное потребление воды (несколько стаканов) очень важно, поскольку вода необходима для многих функций организма, включая регулирование температуры тела и прочих.



"Однако, если вы все время чувствуете жажду или ваша жажда сильнее, чем обычно, и продолжается даже после того, как вы выпьете, это может быть признаком того, что в вашем организме не все в порядке.

Одним из основных признаков является то, что полидипсия часто сопровождается либо временной, либо продолжительной сухостью во рту.

Издание добавляет, что пациенты с диабетом также замечают, что они выделяют более пяти литров мочи в день.

Если вы испытываете эти контрольные признаки, указывающие на чрезмерную жажду, важно обратиться к вашему терапевту.

Как и другие симптомы диабета, полидипсия вызывается высоким уровнем сахара в крови.

К симптомам диабета также относятся: