Лікарі назвали несподівані причини серцевого нападу: які фактори створюють більше ризику

Недостача сну

Якщо ви не будете регулярно висипатися, ви почуватиметеся роздратованим і втомленим, але це також може підвищити ризик серцевого нападу. В одному дослідженні дослідники виявили, що люди, які зазвичай сплять менш як 6 годин на добу, вдвічі частіше страждають від серцевого нападу, ніж ті, хто спить від 6 до 8 годин.

Лікарі не знають точно, чому це відбувається, але вони знають, що втрата сну може підвищити кров'яний тиск і призвести до запалення. Ні те, ні інше не є корисним для вашого серця.

Мігрені

У людей, які їх відчувають, більше ризику отримати серцевий напад у пізнішому віці, ніж у тих, хто їх не має. А ті, у яких включається аура - дивні образи, звуки або відчуття, що виникають до того, як вибухне головний біль, - мабуть, мають сильніший зв'язок із проблемами із серцем.

Холодна погода

Це шок для системи. Перебування на вулиці в зимові місяці може призвести до звуження артерій, через що крові буде складніше досягти серця. Крім того, вашому серцю доводиться працювати старанніше, щоб зігріти тіло.

Якщо вас це турбує, будьте обережні за низьких температур і обмежте важку фізичну активність, наприклад, прибирання снігу.

Забруднення повітря та вихлопні гази автомобілів

Серцеві напади найчастіше зустрічаються при високому рівні забруднення повітря. Люди, які регулярно дихають брудним повітрям, частіше страждають на закупорку артерій та серцево-судинні захворювання. Сидіти в пробці може бути особливо небезпечним, оскільки автомобільні вихлопи можуть поєднуватися з гнівом або розчаруванням.

Багато важкої їжі

Подумайте двічі, перш ніж переїдати - це може зашкодити не лише вашій талії. Коли ви з'їдаєте велику кількість їжі за один раз, це призводить до підвищення рівня гормону стресу норадреналіну в організмі.

Це може підвищити кров'яний тиск та частоту серцевих скорочень, а в деяких людей це може спровокувати серцеві напади. Дуже жирна їжа може викликати раптовий стрибок рівня жиру в крові, що також може тимчасово пошкодити деякі кровоносні судини.

Сильні емоції, негативні чи позитивні

Гнів, горе та стрес є відомими причинами проблем із серцем, але радісні події іноді також можуть призвести до серцевого нападу. Це може бути викликано емоціями, які супроводжують несподівану вечірку з нагоди дня народження, весілля чи народження онука.

Раптова або інтенсивна напруга

Приведення себе у форму захистить ваше серце у довгостроковій перспективі, але надто багато займатися цим може бути небезпечним. Близько 6% серцевих нападів спричинені надмірними фізичними навантаженнями. І хоча ви, напевно, чули, що фізичні вправи - хороший спосіб зняти стрес, особливо важливо не перестаратися, коли ви злитесь або засмучені.

Застуда чи грип

Коли ваша імунна система бореться з вірусом, це може спричинити запалення, яке може пошкодити серце та артерії. За даними одного дослідження, у людей з респіраторними інфекціями ймовірність серцевого нападу була вдвічі вищою. Але їхній рівень ризику повернувся до норми після того, як через кілька тижнів вони звільнилися від інфекції. Частота серцевих нападів також вища під час спалахів грипу - ще одна вагома причина зробити щеплення від грипу.

Астма

Ваші шанси отримати серцевий напад зростають приблизно на 70%, якщо у вас є захворювання легень. Навіть якщо ви використовуєте інгалятор, щоб тримати його під контролем, ваш ризик все одно вище звичайного. Через астму ви також можете ігнорувати почуття сором'язливості у грудях, яке може бути ранньою ознакою серцевого нападу. Лікарі не знають, чи викликають проблеми з диханням серцеві напади, чи у них просто є загальна причина: запалення.

Катастрофи

Дослідження показали, що частота серцевих нападів збільшується після великих катастроф, як-от землетруси або терористичні атаки. І не одразу після них, а навіть через кілька років. Можливо, вам не вдасться уникнути подібних ситуацій, але ви можете зробити щось, щоб впоратися зі стресом згодом, наприклад, переконатися, що ви достатньо відпочиваєте та займаєтеся спортом.

Секс

Як і багато форм фізичних вправ, сексуальна активність пов'язані зі збільшенням ризику серцевого нападу. Але він дуже маленький, особливо якщо ви у хорошій фізичній формі й у вас гарне здоров'я. Для більшості людей секс може і має бути важливою та здоровою частиною життя. Але поговоріть зі своїм лікарем, якщо у вас проблеми.

Видовищні види спорту

Заняття спортом можуть спровокувати серцевий напад, а також перегляд спортивних змагань. У 2006 році кількість серцевих нападів у Німеччині різко зросла під час футбольних матчів національної збірної з футболу. А після Супербоула 1980 року в Лос-Анджелесі відбулися смертельні серцеві напади після поразки "Ремс"

Алкоголь

Здається, що один напій на день допомагає захистити ваше серце від хвороб, але надмірне вживання алкоголю може призвести до протилежного результату. Згодом це може підвищити ваш кров'яний тиск, збільшити рівень деяких видів поганого холестерину і призвести до збільшення ваги - і все це може зашкодити вашому серцю. Можуть бути й короткострокові наслідки: згідно з одним дослідженням, одна ніч запою може підвищити ризик серцевого нападу наступного тижня.

Кава

Як і алкоголь, кава має свої плюси та мінуси. Кофеїн підвищує кров'яний тиск на короткий час, і це може спровокувати напад, особливо якщо ви не п'єте його регулярно або перебуваєте в групі ризику з інших причин. Проте загалом вживання однієї-двох чашок на день не видається шкідливим.