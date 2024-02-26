Врачи назвали неожиданные причины сердечного приступа: какие факторы создают больше риска

Недостаток сна

Если вы не будете регулярно высыпаться, вы будете чувствовать себя раздраженным и уставшим, но это также может повысить риск сердечного приступа. В одном исследовании исследователи обнаружили, что люди, которые обычно спят менее 6 часов в сутки, в два раза чаще страдают от сердечного приступа, чем те, кто спит от 6 до 8 часов.

Врачи не знают точно, почему это происходит, но они знают, что потеря сна может повысить кровяное давление и привести к воспалению. Ни то, ни другое не полезно для вашего сердца.

Мигрени

У людей, которые их испытывают, больше риска получить сердечный приступ в более позднем возрасте, чем у тех, у кого их нет. А те, у которых включается аура - странные образы, звуки или ощущения, возникающие до того, как разразится головная боль, - по-видимому, имеют более сильную связь с проблемами с сердцем.

Холодная погода

Это шок для системы. Пребывание на улице в зимние месяцы может привести к сужению артерий, из-за чего крови будет сложнее достичь сердца. Кроме того, вашему сердцу приходится работать усерднее, чтобы согреть тело.

Если вас это беспокоит, будьте осторожны при низких температурах и ограничьте тяжелую физическую активность, например, уборку снега.

Загрязнение воздуха и выхлопные газы автомобилей

Сердечные приступы чаще встречаются при высоком уровне загрязнения воздуха. Люди, которые регулярно дышат грязным воздухом, чаще страдают закупоркой артерий и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сидеть в пробке может быть особенно опасно, поскольку автомобильные выхлопы могут сочетаться с гневом или разочарованием.

Много тяжелой еды

Подумайте дважды, прежде чем переедать - это может повредить не только вашу талию. Когда вы съедаете большое количество еды за один присест, это приводит к повышению уровня гормона стресса норадреналина в организме.

Это может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, а у некоторых людей это может спровоцировать сердечные приступы. Очень жирная пища также может вызвать внезапный скачок уровня жира в крови, что также может временно повредить некоторые кровеносные сосуды.

Сильные эмоции, отрицательные или положительные

Гнев, горе и стресс являются известными причинами проблем с сердцем, но радостные события иногда также могут привести к сердечному приступу. Это может быть вызвано эмоциями, которые сопровождают неожиданную вечеринку по случаю дня рождения, свадьбу или рождение внука.

Внезапное или интенсивное напряжение

Приведение себя в форму защитит ваше сердце в долгосрочной перспективе, но слишком много заниматься этим может быть опасно. Около 6% сердечных приступов вызваны чрезмерными физическими нагрузками. И хотя вы, наверное, слышали, что физические упражнения - хороший способ снять стресс, особенно важно не переусердствовать, когда вы злитесь или расстроены.

Простуда или грипп

Когда ваша иммунная система борется с вирусом, это может вызвать воспаление, которое может повредить сердце и артерии. По данным одного исследования, у людей с респираторными инфекциями вероятность сердечного приступа была в два раза выше. Но их уровень риска вернулся к норме после того, как через несколько недель они освободились от инфекции. Частота сердечных приступов также выше во время вспышек гриппа - еще одна веская причина сделать прививку от гриппа.

Астма

Ваши шансы получить сердечный приступ возрастают примерно на 70%, если у вас есть это заболевание легких. Даже если вы используете ингалятор, чтобы держать его под контролем, ваш риск все равно выше обычного. Из-за астмы вы также можете игнорировать чувство стеснения в груди, которое может быть ранним признаком сердечного приступа. Врачи не знают, вызывают ли проблемы с дыханием сердечные приступы или у них просто есть общая причина: воспаление.

Катастрофы

Исследования показали, что частота сердечных приступов увеличивается после крупных катастроф, таких как землетрясения или террористические атаки. И не сразу после них, а даже спустя несколько лет. Возможно, вам не удастся избежать подобных ситуаций, но вы можете сделать что-то, чтобы справиться со стрессом впоследствии, например, убедиться, что вы достаточно отдыхаете и занимаетесь спортом.

Секс

Как и многие формы физических упражнений, сексуальная активность связана с увеличением риска сердечного приступа. Но он очень маленький, особенно если вы в хорошей физической форме и у вас хорошее здоровье. Для большинства людей секс может и должен быть важной и здоровой частью жизни. Но поговорите со своим врачом, если у вас есть проблемы.

Зрелищные виды спорта

Занятия спортом могут спровоцировать сердечный приступ, как и просмотр спортивных состязаний. В 2006 году количество сердечных приступов в Германии резко возросло во время футбольных матчей национальной сборной по футболу. А после Супербоула 1980 года в Лос-Анджелесе случились смертельные сердечные приступы после поражения "Рэмс"

Алкоголь

Кажется, что один напиток в день помогает защитить ваше сердце от болезней, но чрезмерное употребление алкоголя может привести к прямо противоположному результату. Со временем это может повысить ваше кровяное давление, увеличить уровень некоторых видов плохого холестерина и привести к увеличению веса - и все это может нанести вред вашему сердцу. Могут быть и краткосрочные последствия: согласно одному исследованию, одна ночь запоя может повысить риск сердечного приступа на следующей неделе.

Кофе

Как и алкоголь, кофе имеет свои плюсы и минусы. Кофеин повышает кровяное давление на короткое время, и это может спровоцировать приступ, особенно если вы не пьете его регулярно или находитесь в группе риска по другим причинам. Однако в целом употребление одной-двух чашек в день не кажется вредным.