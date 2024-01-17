8 правил від лікаря, які допоможуть уникнути серцевого нападу

Проблемам зі здоров'ям краще запобігти, ніж потім довго їх лікувати. Особливо, коли йдеться про здоров'я серця. Найкращою профілактикою серцевих хвороб є правильний режим харчування, регулярна фізична активність та відмова від шкідливих звичок.

Про те, які правила життя допоможуть уникнути серцевого нападу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Express .

Не куріть

Лікар Майк Гансен зазначає, що деякі фактори, які сприяють серцевому нападу, знаходяться поза нашим контролем. Наприклад, генетика та вік. Але є правила, які допомагають уникнути серцевого нападу. Лікар закликає людей кинути палити.

"Ризик серцевого нападу знизиться на 65% після того, як ви кинете палити", - заявив лікар.

Уникайте стресу і будьте фізично активними

Багато експертів попереджають про вплив стресу на здоров'я серця. Гансен рекомендує для його зниження виконувати наступні кроки:

активно відпочивати на свіжому повітрі

медитувати

мати хороший сон

активно проводити час з друзями та родиною

виконувати фізичні вправи

"В ідеалі ви повинні займатися спортом принаймні 150 хвилин на тиждень", - зазначає експерт.

Практикуйте інтервальне голодування

За словами лікаря, ця техніка дає ті самі переваги, що й фізичні вправи. Тому їх варто застосовувати у комплексі. Гансен радить їсти протягом 8 годин, а тоді утримуватись від їжі протягом 16 годин.

Приймайте Омега-3

Лікар наголошує, що дуже важливо виключити зі свого раціону оброблені продукти. Це допоможе запобігти резистентності до інсуліну, запаленню та окисному стресу.

Також потрібно вживати продукти з великою кількістю Омега-3, такі як лосось, насіння чіа, насіння конопель, насіння льону та волоські горіхи. Дуже важливо отримувати 1-2 грами Омега-3 щодня.

Збагачуйте організм вітамінами і мінералами

"Їжте продукти з великою кількістю вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Ось чому не можна недооцінювати овочі та цільні злаки, а також насіння та горіхи",- каже Гансен.

Уникайте насичених жирів

Ви повинні звести до мінімуму кількість насичених жирів, які ви споживаєте, щоб захистити своє серце.

"Особливо, коли йдеться про яловичину та свинину, чи оброблене м’ясо, наприклад пепероні, бекон тощо", - додає Гансен.

Виключіть із раціону доданий цукор або рафіновані вуглеводи

Доданий цукор та рафіновані вуглеводи часто зустрічаються в оброблених харчових продуктах.

"Вживання менш як 25 грамів доданого цукру на день, мабуть, найважливіше, що ви можете зробити, щоб покращити загальний стан здоров’я, і це включає зниження ризику серцевого нападу", - пояснює лікар.

Їжте багато клітковини

Споживання великої кількості розчинної та нерозчинної клітковини є дуже важливою для підтримки здоров’я вашого серця.

"Більшість із нас споживає від 10 до 15 г клітковини на день, тоді як ми повинні отримувати щонайменше 25-30 г щоденно", - каже Гансен.