Лікарі назвали найкращі продукти з високим вмістом заліза

Яловичина

Якщо ви любитель м'яса, то включіть у свій раціон більше страв із яловичини. У невеликому шматку цього м'яса міститься 3,2 мг цього мінералу. Чоловікам необхідно на день 8 мг заліза, а жінкам до 50 років необхідно 18 мг, після - 8 мг. Під час вагітності доза повинна бути більшою - 27 мг.

Птиця

Якщо ви не їсте червоне м'ясо, то гарним джерелом заліза стане птиця - індичка, курка чи качка. Одна порція качки містить 2,3 мг заліза. Порція курки або індички - 1 мг.

Темна листова зелень

Якщо вам потрібен смачний гарнір, то чудово допоможе впоратися з нестачею заліза шпинат, капуста та листовий салат. Їх можна також додавати до салату або приготувати з них смузі.

Риба

Це відмінний спосіб додати залізо до свого раціону з високим вмістом білка і низьким вмістом жиру. Тунець, сардини, скумбрія є хорошими джерелами цього мінералу.

Креветки та устриці

Отримати залізо можна і з такого делікатесу, як креветки та устриці. Додайте до них трохи коричневого рису і перетворите страву на ласощі, збагачені залізом.

Вегетаріанські делікатеси

Якщо ви не їсте м'ясо, ви все одно можете отримати залізо. Тофу, квасоля, нут - чудовий вибір. Рослинна їжа містить "негемове" залізо, що означає, що ваш організм не засвоює його так само добре, як "гемове" залізо, що міститься у м'ясі. Запивайте вегетаріанську їжу напоєм, що містить вітамін С - це допоможе краще засвоювати залізо.

Злаки

Сніданок - чудовий час, щоб наситити організм залізом. Пшеничні пластівці або висівки, вівсяні пластівці відмінно для цього підійдуть. Додайте собі заряд енергії, додавши нарізану полуницю.

Яйця

У омлеті, вареному вигляді або у вигляді яєчні - незалежно від того, як ви їх приготуєте, ви отримаєте корисну дозу заліза. Можна додати у вигляді тосту шматочок пшеничного хліба.

Якщо ви зап'єте такий сніданок чаєм чи кавою, то можете втратити частину користі. Такі напої заважають засвоювати залізо.

Патока

Ви можете знайти залізо в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у сиропі до млинців, що містить патоку. Вона багата на залізо.

Горіхи та сухофрукти

Приготуйте власну суміш для перекушування, багату на залізо. Візьміть кеш'ю, фісташки, додайте сухофрукти - родзинки, чорнослив, фініки, персики.

Свіжі фрукти

Кавун - це значно більше, ніж просто освіжаючі літні ласощі. В одному невеликому шматку міститься 0,69 мг заліза. А в п'яти середніх інжирах - 1 мг заліза, у банані - 0,36 мг.

Шоколад

Побалуйте себе солодким. Ви можете отримати трохи заліза із темного шоколаду. У невеликому шматку шоколаду (80-100 г) міститься 7 мг.