Названо продукт, який уповільнить старіння: з ним жінки будуть жити набагато довше

Експерт боротьби зі старінням, доктор Вільям Лі, назвав продукт, який допоможе жінкам уповільнити старіння. Як виявилося, для того, аби залишатися молодою, вам потрібно насичувати організм лікопеном.

Що таке лікопен та у якому продукті його найбільше, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express .

Що таке лікопен та у чому його користь

Лікопен - це пігмент з групи каротиноїдів. Він допомагає зупиняти старіння та здатний зробити життя людини більш довгим та здоровим. Лікопен має чимало корисних властивостей, а тому його усе частіше додають до засобів для догляду за шкірою. Адже він зупиняє процес старіння клітин, про що мріють чимало жінок.

Як зупинити старіння (фото: freepik.com)

У якому продукті є лікопен

Але вам не потрібно купувати дорогі сироватки або маски з лікопеном. За словами експерта, жінки можуть зупинити старіння, якщо будуть вживати томати. Саме лікопен робить їх червоними.

Але варто врахувати, що вживання сирих томатів не буде дуже ефективним. Якщо ви хочете отримати максимум користі від лікопену, помідори треба прогрівати.

"Розігрійте помідори на сковороді з оливковою олією", - радить експерт та наголошує на тому, що саме у такій страві буде якомога більше лікопена, який засвоїть ваш організм.

Продукт, який зупинить старіння (фото:freepik.com)

Окрім цього, для боротьби зі старістю ви можете приготувати томатний суп. Але якщо ви не любите помідори, не засмучуйтеся. Як виявилося, лікопен також міститься у кавуні, рожевому грейпфруті, ягодах, гуаві та папаї.

"Отже, незалежно від того, чи обираєте ви гарячу сковорідку з помідорами та оливковою олією чи насолоджуєтеся кавуном, лікопен може стати ключем до молодості вашої шкіри. І не варто недооцінювати силу миски гарячого томатного супу", - додає видання.