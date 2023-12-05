Врачи назвали лучшие продукты с высоким содержанием железа

Дефицит железа, который вызывает анемию, сейчас встречается у многих людей. Такой дефицит развивается вследствие уменьшения запасов железа, причинами которого является потеря крови или недостаточное поступление железа в организм.
Какие продукты содержат большое количество железа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на WebMD.
Если вы любитель мяса, то включите в свой рацион больше блюд из говядины. В небольшом куске этого мяса содержится 3,2 мг этого важного минерала. Мужчинам необходимо в день 8 мг железа, а женщинам до 50 лет необходимо 18 мг, после - 8 мг. Во время беременности доза должна быть больше - 27 мг.
Если вы не едите красное мясо, то хорошим источником железа станет птица - индейка, курица или утка. Одна порция утки содержит 2,3 мг железа. Порция курицы или индейки - 1 мг.
Если вам нужен вкусный гарнир, то отлично поможет справиться с нехваткой железа шпинат, капуста и листовой салат. Их можно также добавлять в салат или приготовить из них смузи.
Это отличный способ добавить железо в свой рацион с высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Тунец, сардины, скумбрия - являются хорошими источниками этого минерала.
Получить железо можно и из такого деликатеса, как креветки и устрицы. Добавьте к ним немного коричневого риса и превратите блюдо в лакомство, обогащенное железом.
Если вы не едите мясо, вы все равно можете получить железо. Тофу, фасоль, нут - отличный выбор. Растительная пища содержит "негемовое" железо, что означает, что ваш организм не усваивает его так же хорошо, как "гемовое" железо, содержащееся в мясе. Запивайте вегетарианскую еду напитком, содержащим витамин С - это поможет лучше усваивать железо.
Завтрак - прекрасное время, чтобы насытить организм железом. Пшеничные хлопья или отруби, овсяные хлопья отлично для этого подойдут. Дайте себе заряд энергии, добавив нарезанную клубнику.
В омлете, вареном виде или в виде яичницы - независимо от того, как вы их приготовите, вы получите полезную дозу железа. Можно добавить в виде тоста кусочек пшеничного хлеба.
Если вы запьете такой завтрак чаем или кофе, то можете потерять часть пользы. Такие напитки мешают усваивать железо.
Вы можете найти железо в самых неожиданных местах. Например, в сиропе к блинам, который содержит патоку. Она богата железом.
Орехи и сухофрукты
Приготовьте собственную смесь для перекуса, богатую железом. Возьмите кешью, фисташки, добавьте сухофрукты - изюм, чернослив, финики, персики.
Арбуз - это значительно больше, чем просто освежающее летнее лакомство. В одном небольшом куске содержится 0,69 мг железа. А пяти средних инжирах - 1 мг железа, в банане - 0,36 мг.
Побалуйте себя сладким. Вы можете получить немного железа из темного шоколада. В небольшом куске шоколада (80-100 г) содержится 7 мг.
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