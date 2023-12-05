Врачи назвали лучшие продукты с высоким содержанием железа

Говядина

Если вы любитель мяса, то включите в свой рацион больше блюд из говядины. В небольшом куске этого мяса содержится 3,2 мг этого важного минерала. Мужчинам необходимо в день 8 мг железа, а женщинам до 50 лет необходимо 18 мг, после - 8 мг. Во время беременности доза должна быть больше - 27 мг.

Птица

Если вы не едите красное мясо, то хорошим источником железа станет птица - индейка, курица или утка. Одна порция утки содержит 2,3 мг железа. Порция курицы или индейки - 1 мг.

Темная листовая зелень

Если вам нужен вкусный гарнир, то отлично поможет справиться с нехваткой железа шпинат, капуста и листовой салат. Их можно также добавлять в салат или приготовить из них смузи.

Рыба

Это отличный способ добавить железо в свой рацион с высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Тунец, сардины, скумбрия - являются хорошими источниками этого минерала.

Креветки и устрицы

Получить железо можно и из такого деликатеса, как креветки и устрицы. Добавьте к ним немного коричневого риса и превратите блюдо в лакомство, обогащенное железом.

Вегетарианские деликатесы

Если вы не едите мясо, вы все равно можете получить железо. Тофу, фасоль, нут - отличный выбор. Растительная пища содержит "негемовое" железо, что означает, что ваш организм не усваивает его так же хорошо, как "гемовое" железо, содержащееся в мясе. Запивайте вегетарианскую еду напитком, содержащим витамин С - это поможет лучше усваивать железо.

Злаки

Завтрак - прекрасное время, чтобы насытить организм железом. Пшеничные хлопья или отруби, овсяные хлопья отлично для этого подойдут. Дайте себе заряд энергии, добавив нарезанную клубнику.

Яйца

В омлете, вареном виде или в виде яичницы - независимо от того, как вы их приготовите, вы получите полезную дозу железа. Можно добавить в виде тоста кусочек пшеничного хлеба.

Если вы запьете такой завтрак чаем или кофе, то можете потерять часть пользы. Такие напитки мешают усваивать железо.

Патока

Вы можете найти железо в самых неожиданных местах. Например, в сиропе к блинам, который содержит патоку. Она богата железом.

Орехи и сухофрукты

Приготовьте собственную смесь для перекуса, богатую железом. Возьмите кешью, фисташки, добавьте сухофрукты - изюм, чернослив, финики, персики.

Свежие фрукты

Арбуз - это значительно больше, чем просто освежающее летнее лакомство. В одном небольшом куске содержится 0,69 мг железа. А пяти средних инжирах - 1 мг железа, в банане - 0,36 мг.

Шоколад

Побалуйте себя сладким. Вы можете получить немного железа из темного шоколада. В небольшом куске шоколада (80-100 г) содержится 7 мг.