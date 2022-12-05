UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лікарі назвали найгірший метод контрацепції, який використовують дуже часто

Фото: Який метод контрацепції вважається ненадійним (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сексологи розповіли про метод контрацепції, який застосовує багато пар, проте він вважається найбільш неефективним.

Про що йде мова розповіли на сторінці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Мова йде про перерваний статевий акт

За словами лікарів, насамперед треба враховувати декілька чинників:

  • Наскільки партнер встигне вчасно
  • Фертильність жінки (здатність до зачаття та виношування)
  • День циклу
  • А ще! Передеякулят, або передсім'яна рідина

Що таке передеякулянт

Передеякулят виділяється з уретри в стані ерекції. На вигляд він прозорий і безбарвний, а за консистенцією схожий на слиз. Ця рідина потрібна для підготовки уретри до проведення нею еякулята (сперми).

Передсім'яна рідина нейтралізує кислотність і тим самим створює для сперматозоїдів безпечні умови.А ще, прозорий слиз є природною змазкою для головки пеніса, забезпечуючи ковзання.

Чи може передеякулянт стати причиною вагітності

Ця рідина виділяється до еякуляціі (сім'явиприскування). Згідно з одним дослідженнями в передеякуляті було виявлено сперматозоїди у 16,7 % чоловіків (це 7 із 42), а в іншому дослідженні у 10 чоловіків з 27 (37%).
Також є дослідження, коли передеякулят був стерильним.

Таким чином перерваний статевий акт, не надійний спосіб запобіганню вагітності. І зовсім не захищає від хвороб, що передаються статевим шляхом.

А от найнадійнішим способом контрацепції і захисту від ІППП як і раніше є презервативи.

Раніше ми писали, що чоловіки теж імітують оргазм. Лікарі розповіли, навіщо вони це роблять.

Крім того повідомлялося про найпоширеніші міфи про секс, в які в наш час соромно вірити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Контрацепціяинтим