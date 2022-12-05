Лікарі назвали найгірший метод контрацепції, який використовують дуже часто

Мова йде про перерваний статевий акт

За словами лікарів, насамперед треба враховувати декілька чинників:

Наскільки партнер встигне вчасно

Фертильність жінки (здатність до зачаття та виношування)

День циклу

А ще! Передеякулят, або передсім'яна рідина

Що таке передеякулянт

Передеякулят виділяється з уретри в стані ерекції. На вигляд він прозорий і безбарвний, а за консистенцією схожий на слиз. Ця рідина потрібна для підготовки уретри до проведення нею еякулята (сперми).

Передсім'яна рідина нейтралізує кислотність і тим самим створює для сперматозоїдів безпечні умови.А ще, прозорий слиз є природною змазкою для головки пеніса, забезпечуючи ковзання.

Чи може передеякулянт стати причиною вагітності

Ця рідина виділяється до еякуляціі (сім'явиприскування). Згідно з одним дослідженнями в передеякуляті було виявлено сперматозоїди у 16,7 % чоловіків (це 7 із 42), а в іншому дослідженні у 10 чоловіків з 27 (37%).

Також є дослідження, коли передеякулят був стерильним.

Таким чином перерваний статевий акт, не надійний спосіб запобіганню вагітності. І зовсім не захищає від хвороб, що передаються статевим шляхом.

А от найнадійнішим способом контрацепції і захисту від ІППП як і раніше є презервативи.