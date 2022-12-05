Врачи назвали самый плохой метод контрацепции, который используют очень часто

Речь идет о прерванном половом акте

По словам врачей, в первую очередь нужно учитывать несколько факторов:

Насколько партнер успеет вовремя

Фертильность женщины (способность к зачатию и вынашиванию)

День цикла

А еще! Передеякулят, или предсеменная жидкость

Что такое передеякулянт

Передеякулят выделяется из уретры в состоянии эрекции. На вид он прозрачен и бесцветен, а по консистенции похож на слизь. Эта жидкость необходима для подготовки уретры к проведению ею эякулята (спермы).

Предсемянная жидкость нейтрализует кислотность и тем самым создает для сперматозоидов безопасные условия. А еще, прозрачная слизь является естественной смазкой для головки пениса, обеспечивая скольжение.

Может ли передеякулянт стать причиной беременности

Эта жидкость выделяется до эякуляции (семьявыпрыскивания). Согласно одним исследованиям в передеякуляте были обнаружены сперматозоиды у 16,7% мужчин (это 7 из 42), а в другом исследовании у 10 мужчин из 27 (37%).

Также есть исследование, когда передеякулят был стерильным.

Таким образом прерванный половой акт, не надежный способ предотвращения беременности. И совсем не защищает от болезней, передающихся половым путем.

А вот самым надежным способом контрацепции и защиты от ИППП по-прежнему есть презервативы.