Виявляється, чоловіки теж імітують оргазм. Розкрито справжні причини

Чоловіки теж, як і жінки, удаються до обману під час інтиму. Звісно, таке буває значно рідше, але причини у обох статей схожі.

Про це розповіли на сторінці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Чому чоловіки імітують оргазм?

Не хочуть образити свою партнерку, яка може відчути себе небажаною, некоханою, несексуальною, невмілою, бо для багатьох вважається, що секс має обов’язково закінчуватися оргазмом, хоча це не так.

Для того, щоб задовольнити потребу партнерки в синхронному оргазмі, що може підвищувати її самооцінку.

Деякі чоловіки імітують оргазм, щоб продемонструвати жінці більшу чуттєвість і сексуальність, чим є насправді.

Чоловік може кілька разів "перетерпіти" свій оргазм, намагаючись задовольнити партнерку, через що потім йому самому доведеться імітувати власний.

Бажання скоріше закінчити процес, відсутність інтересу до жінки, одноманітність і нудьга при зайнятті сексом.

Через фізичну неспроможність, обумовлену стресфакторами, прийомом алкоголю, ліків тощо, що може призвести до ускладнення отримання оргазму.

Фізіологічні проблеми, як головна причина

Слід зазначити, що основним спонукальним мотивом до імітації оргазму у чоловіків може бути відсутність еякуляції при статевому акті, що обумовлена патологією.