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5 причин болю в грудях, які не мають нічого спільного з серцем

Які причини болю в грудях не свідчать про проблеми з серцем (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у грудях часто відразу позиціонують з серцевим нападом. Лікарі розповіли, що такий симптом може бути ознакою проблем, які не має нічого спільного з серцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Self.

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