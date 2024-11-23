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5 причин боли в груди, не имеющих ничего общего с сердцем

Какие причины боли в груди не свидетельствуют о проблемах с сердцем (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боль в груди часто сразу позиционируют с сердечным приступом. Врачи рассказали, что такой симптом может быть признаком проблем, не имеющих ничего общего с сердцем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Self.

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