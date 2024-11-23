5 причин боли в груди, не имеющих ничего общего с сердцем

Боль в груди часто сразу позиционируют с сердечным приступом. Врачи рассказали, что такой симптом может быть признаком проблем, не имеющих ничего общего с сердцем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Self .

Вы повредили мышцы груди

Травмы грудной клетки (например, автомобильные аварии и падения) могут вызвать сильную боль. Даже регулярное растяжение мышц, которое может произойти после подъема тяжелых предметов, выполнение упражнений без разминки или сиденья в неправильной позе целый день также может быть проблемой.

Реберный хондрит - малоизвестная травма грудной клетки, которая возникает, когда воспаляется хрящ, соединяющий реберные кости с грудиной.

Доктор медицинских наук Тимоти Мотт рассказал, что много людей, которые обращаются к врачу по поводу боли в груди, на самом деле имеют это состояние, которое чаще встречается у женщин. Оно может возникнуть после интенсивных физических упражнений, респираторных инфекций или сильного кашля.

Однако эти типы травм грудной клетки обычно не вызывают одышки, лихорадки или сыпи. Итак, если вы чувствуете любой из этих симптомов вместе с дискомфортом в груди, обратитесь к врачу, потому что причиной может быть более серьезное состояние.

У вас кислотный рефлюкс

Если после сытного приема пищи вы испытывали "огненное ощущение", то это может быть кислотный рефлюкс, который также может вызвать боль в груди. Это случается, когда мышечный клапан в нижней части пищевода не функционирует должным образом и позволяет очень кислому содержимому желудка мигрировать вверх, отсюда и жгучая боль в груди.

Гастроэнтеролог Аллон Кан отметил, если симптомы длительны и тяжелы, вероятно, у вас гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Тревога или депрессия

Тревога обычно не является основанием для поездки в больницу. Но если это превращается в приступ паники, то это может повлиять на вашу грудь.

Приступ паники может заставить вас дышать быстрее или глубже, чем обычно, что может напрячь мышцы в грудной клетке. Или это может привести к боли в груди через сердечно-сосудистый путь, что приводит к сужению артерий и, таким образом, к ограничению кровотока к сердцу.

Проблемы с легкими

Пульмонолог Панагис Галиатсатос рассказал, что загрязнение воздуха дымом лесных пожаров и выхлопными газами автомобилей может раздражать дыхательные пути и вызывать кашель, который может напрягать мышцы груди и вызвать боль.

К тому же, вдыхание холодного сухого воздуха является еще одной распространенной причиной боли в груди, особенно если вы дышите через рот и имеете респираторные заболевания.

У вас инфекция или другие заболевания

Некоторые другие заболевания, связанные с легкими, также могут вызвать дискомфорт в груди. Среди них:

пневмония - инфекция воспаляет воздушные мешки в легких и может вызвать боль в груди во время дыхания или кашля

плеврит - возникает в слизистой легких и грудной клетки, и это может быть результатом определенных аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка, вирусные инфекции и тромбы

легочная эмболия - тромб в одном из ваших легких ограничивает приток крови к органу и повышает артериальное давление. Одышка и боль в груди часто являются первыми симптомами

Как понять, что это сердечный приступ

Боль, связанная с сердцем, называется стенокардией, и она возникает, когда по крайней мере одна из коронарных артерий блокируется (обычно жировой бляшкой), временно ограничивая приток крови к сердцу.

Вы можете почувствовать давление или сжатие в груди, и это может усиливаться во время физической активности.