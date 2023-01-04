Врачи назвали 10 вещей, которые катастрофически влияют на печень

Некоторые ежедневные привычки катастрофически влияют на здоровье печени. Даже, казалось бы, полезные травяные чаи или биодобавки могут стать причиной развития токсических гепатитов, а впоследствии - пересадки органа.

О том, какие вещи из повседневной жизни оказывают негативное влияние на печень, рассказали в Instagram на медицинской странице Sviy.doc.

Как не угробить печень

"Не назначайте себе никаких лекарств, трав, биодобавок и каких-либо веществ без согласований с врачом. Соблюдайте технику безопасности, здравого смысла и инструкции к лекарственным средствам. Не ищите удивительных эффектов от малопонятных веществ. И печень будет вас за это коленопреклоненно благодарить", - пишут врачи.

Медики выделили 10 самых вредных вещей, негативно влияющих на здоровье печени.

Алкоголь

Спиртное было и является лидером среди токсинов, поражающих печень. Алкогольный цирроз входит в тройку топ-причин трансплантации печени. Безопасной дозы алкоголя нет. Решения каждый принимает лично.

Вирусные гепатиты

Прививка, скрининг, своевременная терапия - медицина уже придумала, что с этим делать. Не пренебрегайте этими мерами предотвращения болезни.

Лишний вес

Лишний жир в организме - лишний жир в печени. Глобально это тоже может привести к циррозу. Именно поэтому следует контролировать массу тела и не допускать ее увеличения.

Медикаменты

Абсолютно каждый препарат может вызвать повреждение печени разной тяжести. Соответственно, комбинировать алкоголь с медикаментами - это всегда плохая идея.

Для одних групп этот риск доказан (например, антибиотики), другие комбинации могут стать неприятной неожиданностью для вашего организма. Поэтому лекарство принимаем исключительно по показаниям и по назначению врача.

Грейпфрутовый сок

Это плохой напиток для запивания таблеток. Забирает на себя активность обезвреживающих ферментов и токсическое воздействие лекарства возрастает. Помимо воздействия на печень, это приводит к непредсказуемым терапевтическим эффектам и завышению фактической дозы.

Бледная поганка

Во многих развитых странах запрещено собирать лесные грибы. Не потому, что природу жалко, а потому, что люди регулярно травятся. Бледная поганка - самый токсичный яд для печени. Помогает только трансплантация, которую часто даже не успевают выполнить.

Бытовые краски, лаки и подобные субстанции

А также их производство, пестициды, полютанты, бытовая химия. Работать с ними нужно в хорошо проветриваемых помещениях, пользуясь при необходимости респиратором. Банальное "надышался краски" может закончиться неотложной трансплантацией печени.

Аспирин

Этот препарат противопоказан детям до 12 лет, единственное исключение - синдром Кавасаки. Механизм не установлен, ацетилсалициловая кислота, особенно на фоне респираторных вирусных заболеваний, вызывает острый жировой гепатоз. А тяжелая печеночная недостаточность требует пересадки органа.

Травяные чаи, биодобавки и другие натурпродукты

Есть ложное представление, что натуральный - значит полезный. Но статистика токсических гепатитов и уровень выполненных трансплантаций говорят сами за себя. В США травы и биодобавки на первом месте среди причин медикаментозного гепатита, приведшего к трансплантации. В Испании - на третьем. В Китае и Индии разные травы и аувердические средства забрали половину из топ-десятки.

Анаболитики и препараты мужских половых гормонов

Такие штуки любят подколоть мужчины, чтобы быстрее подкачаться в спортзале. В результате приходится откачивать печень или разбираться с опухолями, которые в ней растут, как грибы после дождя.