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Лікарі в Києві зробили операцію на мозку, під час якої пацієнтка з ними розмовляла: як це вдалося (фото)

Лікарі в Охматдиті провели унікальну операцію на мозку (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Лікарі в Києві провели нестандартне операційне втручання в мозок. Унікальність операції в тому, що під час неї пацієнтка була при свідомості. В Україні це друга подібна операція.

Про це розповіли в Telegram-каналі МОЗ.

Деталі неймовірного порятунку

Пацієнткою стала 16-річна Даша, якій лікарі діагностували пухлину головного мозку. Діагнозу передували раптовий головний біль, запаморочення та порушення мовлення.

У 16-річної Даші виявили пухлину головного мозку, але лікарі змогли її врятувати (фото: МОЗ)

Пухлину виявили між мовними центрами. Фахівці дійшли висновку, що видалити її, не зачепивши центри, можна тільки, якщо Даша буде у свідомості. Ба більше - дівчинка повинна була розмовляти під час операції, аби нейрохірурги змогли зберегти мовлення.

Єдиний варіант - проведення операції з анестезією, під час якої пацієнт буде перебувати у свідомості.

Під час операції неврологи-нейрофізіологи проводили картування кори головного мозку, аби не зачепити зону мовлення. У цей час дівчина описувала картинки, які вона бачила перед собою.

Лікарі роблять операцію на мозку, під час якої пацієнтка повинна говорити (фото: МОЗ)

Через дві години після завершення втручання Даша самостійно стала на ноги, мала змогу пити та їсти все, що захоче. А вже наступного дня її перевели до звичайної палати.

Після операції мовлення дівчини зазнало певних позитивних змін: вона перестала шепелявити та зникли інші проблеми.

Раніше ми розповідали історію пересадки серця дитині, донором для якої став чотирирічний загиблий хлопчик.

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КиївОхматдит