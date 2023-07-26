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Врачи в Киеве сделали операцию на мозге, во время которой пациентка с ними разговаривала: как это удалось (фото)

Врачи в Охматдете провели уникальную операцию на мозге (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Врачи в Киеве провели нестандартное операционное вмешательство в мозг. Уникальность операции в том, что во время нее пациентка была в сознании. В Украине это вторая такая операция.

Об этом рассказали в Telegram-канале Минздрава.

Детали невероятного спасения

Пациенткой стала 16-летняя Даша, которой врачи диагностировали опухоль головного мозга. Диагнозу предшествовали внезапная головная боль, головокружение и нарушение речи.

У 16-летней Даши обнаружили опухоль головного мозга, но врачи смогли ее спасти (фото: Минздрав)

Опухоль была обнаружена между языковыми центрами. Специалисты пришли к выводу, что удалить ее, не задев центры, можно только, если Даша будет в сознании. Более того - девочка должна была разговаривать во время операции, чтобы нейрохирурги смогли сохранить речь.

Единственный вариант - проведение операции с анестезией, во время которой пациент будет находиться в сознании.

Во время операции неврологи-нейрофизиологи проводили картирование коры головного мозга, чтобы не задеть зону речи. В это время девушка описывала картинки, которые она видела перед собой.

Врачи делают операцию на мозге, во время которой пациентка должна говорить (фото: Минздрав)

Через два часа после завершения вмешательства Даша самостоятельно стала на ноги, могла пить и есть все, что захочет. А уже на следующий день ее перевели в обычную палату.

После операции вещания девушки претерпели определенные положительные изменения: она перестала шепелявить и исчезли другие проблемы.

Раньше мы рассказывали историю пересадки сердца ребенку, донором для которого стал четырехлетний погибший мальчик.

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КиевОхматдет