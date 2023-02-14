Лікар розвіяв популярні міфи про гельмінтів: забудьте все, що ви знали

Їх існує багато видів, але причини їхньої появи зазвичай одні й ті ж самі. Так, мова саме про паразитних створінь - гельмінтів. Щоб їх позбутися, люди часто вдаються до різних методів, у тому числі й народних. Усе через засилля міфів навколо цієї теми.

Сімейний лікар Володимир Голокоз розвіяв найвідоміші міфи про гельмінтів на своїй сторінці в Instagram .

Скрегіт зубами

"Скрегіт зубами вночі в першу чергу є характерним симптомом проблем з нервовою системою, неврозу", - пише лікар.

Інколи справді буває так, що під дією токсинів гельмінтів вражається нервова система та виникає такий симптом. Проте це трапляється край рідко, тому пошук причини починати треба точно не з глистів.

Аналіз крові визначає наявність гельмінтів

Діагностика гельмінтозної інфекції залежить від того, де саме в організмі вона перебуває. Кишкові паразити вимагають багаторазового обстеження калу та

мікроскопії.

А от паразитів, які мігрують кров'ю можна діагностувати аналізом крові. У розрізі цього є інший популярний міф: за наявності гельмінтів у загальному аналізі крові будуть підвищені еозинофіли.

Насправді цей показник навіть за наявності гельмінта в організмі може бути в нормі. Усе залежить від фази життєвого циклу паразита.

Потрібно робити профілактику проти гельмінтів

Фахівці справді радять вживати протигельмінтні засоби профілактично раз на 6-12 місяців. Проте Володимир наголошує, що робити це потрібно в зонах підвищеного ризику зараження. Україна до цього списку не відноситься.

Якщо у вас є індивідуальний чинник зараження, проконсультуйтесь із вашим сімейним лікарем щодо профілактичного прийому препаратів.

Крім того, таку профілактику не обов'язково проводити всім членам родини. Це необхідно лише за певних видів паразитів. Те саме стосується лікування.

Протигельмінтні препарати дуже токсичні

Фахівець розповідає, що для лікування кишкових паразитів використовують різні засоби, серед яких є більш і менш токсичні.

"Найчастіше для лікування гельмінтів, які розповсюджені в Україні, використовують Альбендазол, який не більш токсичний за "порошочки від застуди", противірусні засоби чи НПЗП", - пояснює експерт.

Певні продукти можуть вилікувати гельмінтів

Напевно, ви неодноразово чули, що часник або цибуля здатні "розігнати" гельмінтів в організмі. Тому що нібито вбивають усі шкідливі мікроби. Проте, за словами лікаря, єдиним ефективним засобом лікування гельмінтів на сьогодні є застосування синтетичних засобів.

Тому краще не ставте на собі експерименти, а зверніться до лікаря за якісною допомогою.