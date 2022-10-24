Шукати чи просто пролікувати: лікарка розповіла правду про глисти

Багато з батьків прагнуть уберегти своє чадо і вирішують профілактично лікувати дітей, бо ті погралися з собачкою чи наїлися піску, або ж просто раз на півроку, бо так сусідка робить чи подруга порадила.

Чому не можна давати ліки від глистів для профілактики

За словами лікарки, ліки від глистів - не цукерки, для їх застосування є певні покази. А саме: наявність яєць гельмінтів в матеріалах представлених для аналізу!

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Найчастіше в дітей зустрічаються гострики та аскариди. І просто так здавати аналіз на не треба. Мають бути певні покази. А саме: наявність яєць гельмінтів в матеріалах представлених для аналізу!

Що не є симптомом глистів:

Скреготіння зубами (бруксизм) не є симптомом гельмінтозу у дитини.

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Кров для виявлення глистів (саме гостриків і аскарид) здавати не потрібно. Це неінформативно, адже антитіла, тобто пам'ять про глистів, залишаються в організмі після першої зустрічі з ними та успішного лікування, на все життя.

Як виявити глистів⠀

Щоб виявити аскариди треба здати кал, гостриків - зіскоб з перианальної ділянки.

Аналіз калу здається мінімум 3 рази, з довільним інтервалом (в ідеалі 5-7 днів).

Матеріал для аналізу береться з 4-5 ділянок, в стерильний контейнер.

⠀Перед здачею аналізу не варто вживати послаблюючі засоби.

⠀Перед "зіскобом" дитину не варто підмивати.

"Пам'ятайте, що найкраща профілактика гельмінтозів - банальне дотримання правил особистої гігієни - привчайте дітей мити руки!" - резюмувала медик.