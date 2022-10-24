Шукати чи просто пролікувати: лікарка розповіла правду про глисти
Багато з батьків прагнуть уберегти своє чадо і вирішують профілактично лікувати дітей, бо ті погралися з собачкою чи наїлися піску, або ж просто раз на півроку, бо так сусідка робить чи подруга порадила.
Про це розповіла сімейна лікарка Катерина Олесь.
Чому не можна давати ліки від глистів для профілактики
За словами лікарки, ліки від глистів - не цукерки, для їх застосування є певні покази. А саме: наявність яєць гельмінтів в матеріалах представлених для аналізу!
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Найчастіше в дітей зустрічаються гострики та аскариди. І просто так здавати аналіз на не треба. Мають бути певні покази. А саме: наявність яєць гельмінтів в матеріалах представлених для аналізу!
Що не є симптомом глистів:
Скреготіння зубами (бруксизм) не є симптомом гельмінтозу у дитини.
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Кров для виявлення глистів (саме гостриків і аскарид) здавати не потрібно. Це неінформативно, адже антитіла, тобто пам'ять про глистів, залишаються в організмі після першої зустрічі з ними та успішного лікування, на все життя.
Як виявити глистів⠀
- Щоб виявити аскариди треба здати кал, гостриків - зіскоб з перианальної ділянки.
- Аналіз калу здається мінімум 3 рази, з довільним інтервалом (в ідеалі 5-7 днів).
- Матеріал для аналізу береться з 4-5 ділянок, в стерильний контейнер.
- ⠀Перед здачею аналізу не варто вживати послаблюючі засоби.
- ⠀Перед "зіскобом" дитину не варто підмивати.
"Пам'ятайте, що найкраща профілактика гельмінтозів - банальне дотримання правил особистої гігієни - привчайте дітей мити руки!" - резюмувала медик.
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