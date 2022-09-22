У рівненській лікарні з щоки пацієнта витягли величезного гельмінта: випадок вразив лікарів
На Рівненщині лікарі провели операцію та видалили восьмисантиметрового гельмінта з ділянки щоки пацієнта - паразит тривалий час жив у шкірі людини, викликавши опухлість на обличчі.
Про це 22 вересня передали у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб на сторінці у Facebook.
Медики зізнаються, що цей випадок їх дуже здивував. Річ у тому, що паразит Dirofilaria repens довгий час зростав і розвивався, не викликаючи у чоловіка підозри про свою присутність.
"Випадок цікавий, адже хворий більше ніж 9 місяців шукав причину появи пухлини на обличчі, абсолютно безболісної, без характерних для дирофіляріозу відчуттів руху, повзання під шкірою, свербіння, яка в один момент збільшилась вдвічі", - розповіли лікарі.
Після хірургічної операції пацієнт, який проживає у Здолбунівському районі, почувається задовільно.
Видалений паразит був ідентифікований як підшкірна дирофілярія. Медики додали, що в осередку захворювання проводиться комплексне епідеміологічне обстеження.
У лікарні також повідомили, що нинішній випадок став третім цього року, коли місцевим лікарям довелося зустрітися з дирофілярією. А взагалі - 45-му за рахунком, що був зареєстрований в області з 2005 року.
Рівненські лікарі видалили із щоки пацієнта 8-сантиметрового паразита (фото: facebook.com/RivnenskyOCDC)
Що провокує виникнення дирофіляріозу
За словами рівненських лікарів, головними факторами, що впливають на поширення дирофіляріозу в області, є:
- наявність джерела інфекції (собаки, коти та дикі м'ясоїдні тварини);
- збільшення кількості бродячих тварин;
- міграція дичини, яка не контролюється;
- зміна екологічних умов та збільшення чисельності комарів (а передають захворювання всі їх кровосисні види);
- потепління клімату, що сприяє швидшому дозріванню інвазійних личинок в переносниках та обороту інвазії в природі.
"Захворіти на підшкірний дирофіляріоз може кожен з нас, адже уникнути контакту з комарами досить складно. Однак, панікувати при виявленні у себе симптомів даного захворювання не потрібно, його прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразиту настає одужання", - зауважують медики.
Раніше повідомлялося, що взимку лікарі у Львові з ока дитини дістали 10-сантиметрового гельмінта.
Нагадаємо також, перед цим ми писали, що у трьох мешканців Києва виявили рідкісне паразитарне захворювання - дірофіляріоз, що викликано круглими гельмінтами з роду Dirofilaria.