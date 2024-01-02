Лікар розповів, які зміни в харчуванні допоможуть продовжити життя на 13 років

Усі намагаються знайти "ключ" до довголіття. Зокрема, деякі зміни у харчуванні можуть допомогти продовжити життя на 13 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Пластичний хірург зі США Ентоні Юн розповів, що шість простих змін в харчуванні можуть допомогти продовжити життя.

Зокрема, такі висновки лікар зробив, коли опрацював наукові дослідження.

Більше горіхів і насіння

За словами лікаря, горіхи та насіння можуть допомогти схуднути і знизити рівень холестерину.

Згідно з дослідження, в якому оцінювався вплив середземноморської дієти, було з'ясовано, що люди, яким було доручено їсти горіхи, втратили в талії в середньому 5 см.

Також вживання 30 г суміші волоських горіхів, арахісу та кедрових горіхів на день протягом шести тижнів значно знижує рівень усіх типів холестерину.

Риба

Усім відомо про користь риби для організму. Жирні кислоти омега-3, що містяться в рибі, мають вирішальне значення для оптимального функціонування тіла і мозку.

В дослідженні за участю понад 40 тисячі чоловіків у США у тих, хто регулярно їв одну або кілька порцій риби на тиждень, ризик серцево-судинних захворювань був на 15% нижчим.

Менше солодких напоїв

Якщо часто вживати солодкі напої, то це пов’язане зі збільшенням ваги, ожирінням, хворобами серця та карієсом. Тому варто уникати таких напоїв.

Червоне та оброблене м’яса

Таке м’ясо є гарним джерелом білка, вітамінів і мінералів. Однак, вживання великої кількості червоного й обробленого м’яса може збільшити ризик розвитку проблем зі здоров'ям.

Бобові

Корисними для здоров'я є бобові, а саме квасоля, горох і сочевиця. Вони є чудовим джерелом рослинного білка та клітковини.

Також більшість з них містять мало жиру. І це ще не всі переваги. Крім того, з бобовими можна приготувати багато корисних та смачних страв.

Цільнозернові продукти

Продовжити життя на роки допоможе звичка їсти більше цільнозернових продуктів, як-от гречка, вівсянка і коричневий рис. Такі продукти варто їсти замість очищених зерен, як-от білий рис і білі макарони.

Це допоможе знизити загальний рівень холестерину і може допомогти знизити ризик розвитку діабету II типу.

Навчіться керувати стресом

Стрес - другий за важливістю фактор після неправильного харчування, який може зробити наше життя коротшим. Хронічний стрес призводить до підвищення гормону кортизолу, який впливає на інсулінорезистентність і підвищує ризик розвитку діабету другого типу, а також хвороб серця і судин.

Алкоголь

Як відомо, безпечної дози алкоголю не існує. Якщо важко відмовитись від напою, то варто хоча б триматися в рамках мінімальних доз.

Однак, найкращим вибором стане взагалі від нього відмовитись.