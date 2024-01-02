Врач рассказал, какие изменения в питании помогут продлить жизнь на 13 лет
Все пытаются найти ключ к долголетию. В частности, некоторые изменения в питании могут помочь продлить жизнь на 13 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Пластический хирург из США Энтони Юн рассказал, что шесть простых изменений в питании могут помочь продлить жизнь.
Такие выводы врач сделал, когда проработал научные исследования.
Больше орехов и семян
По словам врача, орехи и семена могут помочь похудеть и снизить уровень холестерина.
Согласно исследованию, в котором оценивалось влияние средиземноморской диеты, было установлено, что люди, которым было поручено есть орехи, потеряли в талии в среднем 5 см.
Также употребление 30 г смеси грецких орехов, арахиса и кедровых орехов в день в течение шести недель значительно снижает уровень всех типов холестерина.
Рыба
Всем известно о пользе рыбы для организма. Содержащиеся в рыбе жирные кислоты омега-3 имеют решающее значение для оптимального функционирования тела и мозга.
В исследовании с участием более 40 тысяч мужчин в США у тех, кто регулярно ел одну или несколько порций рыбы в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 15% ниже.
Меньше сладких напитков
Если часто употреблять сладкие напитки, то это связано с увеличением веса, ожирением, болезнями сердца и кариесом. Поэтому следует избегать таких напитков.
Красное и обработанное мясо
Такое мясо является хорошим источником белка, витаминов и минералов. Однако употребление большого количества красного и обработанного мяса может увеличить риск развития проблем со здоровьем.
Бобовые
Полезны для здоровья бобовые, а именно фасоль, горох и чечевица. Они являются отличным источником растительного белка и клетчатки.
Также большинство из них содержат мало жира. И это еще не все преимущества. Кроме того, с бобовыми можно приготовить много полезных и вкусных блюд.
Цельнозерновые продукты
Продлить жизнь на годы поможет привычка есть больше цельнозерновых продуктов, таких как гречка, овсянка и коричневый рис. Такие продукты следует есть вместо очищенных зерен, таких как белый рис и белые макароны.
Это поможет снизить общий уровень холестерина и поможет снизить риск развития диабета II типа.
Научитесь управлять стрессом
Стресс - второй по важности фактор после неправильного питания, который может сделать нашу жизнь короче. Хронический стресс приводит к повышению гормона кортизола, влияющего на инсулинорезистентность и повышающего риск развития диабета второго типа, а также болезней сердца и сосудов.
Алкоголь
Как известно, безопасной дозы алкоголя нет. Если трудно отказаться от напитка, следует хотя бы держаться в рамках минимальных доз.
Однако лучшим выбором станет вообще от него отказаться.
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