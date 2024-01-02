Врач рассказал, какие изменения в питании помогут продлить жизнь на 13 лет

Все пытаются найти ключ к долголетию. В частности, некоторые изменения в питании могут помочь продлить жизнь на 13 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Пластический хирург из США Энтони Юн рассказал, что шесть простых изменений в питании могут помочь продлить жизнь.

Такие выводы врач сделал, когда проработал научные исследования.

Больше орехов и семян

По словам врача, орехи и семена могут помочь похудеть и снизить уровень холестерина.

Согласно исследованию, в котором оценивалось влияние средиземноморской диеты, было установлено, что люди, которым было поручено есть орехи, потеряли в талии в среднем 5 см.

Также употребление 30 г смеси грецких орехов, арахиса и кедровых орехов в день в течение шести недель значительно снижает уровень всех типов холестерина.

Рыба

Всем известно о пользе рыбы для организма. Содержащиеся в рыбе жирные кислоты омега-3 имеют решающее значение для оптимального функционирования тела и мозга.

В исследовании с участием более 40 тысяч мужчин в США у тех, кто регулярно ел одну или несколько порций рыбы в неделю, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 15% ниже.

Меньше сладких напитков

Если часто употреблять сладкие напитки, то это связано с увеличением веса, ожирением, болезнями сердца и кариесом. Поэтому следует избегать таких напитков.

Красное и обработанное мясо

Такое мясо является хорошим источником белка, витаминов и минералов. Однако употребление большого количества красного и обработанного мяса может увеличить риск развития проблем со здоровьем.

Бобовые

Полезны для здоровья бобовые, а именно фасоль, горох и чечевица. Они являются отличным источником растительного белка и клетчатки.

Также большинство из них содержат мало жира. И это еще не все преимущества. Кроме того, с бобовыми можно приготовить много полезных и вкусных блюд.

Цельнозерновые продукты

Продлить жизнь на годы поможет привычка есть больше цельнозерновых продуктов, таких как гречка, овсянка и коричневый рис. Такие продукты следует есть вместо очищенных зерен, таких как белый рис и белые макароны.

Это поможет снизить общий уровень холестерина и поможет снизить риск развития диабета II типа.

Научитесь управлять стрессом

Стресс - второй по важности фактор после неправильного питания, который может сделать нашу жизнь короче. Хронический стресс приводит к повышению гормона кортизола, влияющего на инсулинорезистентность и повышающего риск развития диабета второго типа, а также болезней сердца и сосудов.

Алкоголь

Как известно, безопасной дозы алкоголя нет. Если трудно отказаться от напитка, следует хотя бы держаться в рамках минимальных доз.

Однако лучшим выбором станет вообще от него отказаться.